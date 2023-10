Der „LIGHTWöRKER“ singt ein Lied für seine Tochter

Nachdenklichere Töne schlägt Singer-Songwriter Tom Matzka alias „LIGHTWöRKER“ mit seiner neuen Single an: „I hoff, dass du di nie verliebst – in an, der so is wie i …“ Das wünscht der „LIGHTWöRKER“ seiner Tochter, oder in eigenen Worten: „Sie möge sich bitte nicht in jene Persönlichkeit verlieben, die man in stürmischen Jugendzeiten selbst mal war!“

Aber man merkt es schon: Im Hintergrund schwingt auch wieder dieses gewisse Augenzwinkern mit, das zu einem der sympathischen Markenzeichen des leidenschaftlichen Musikers und Allrounders geworden ist.

Seit der frühere „LIGHTWORKER T“ von englischsprachigen Songs auf Dialekt umgeschwenkt hat und als „LIGHTWöRKER“ zurückgekehrt ist, hat sich viel getan: Das Album „HEISSKOID“ ist vom Start weg in den Austria-Top-40 eingestiegen und gilt im Vertrieb bei Hoanzl aktuell als einer der Bestseller. Mit seinen Friends ist Matzka unermüdlich in ganz Österreich auf Tour.

Die neue Single ist digital überall erhältlich. Foto: LIGHTWöRKER

Dialekt & Smileys im Steinbruch

Nach „DIR“ und „So heiß“ geht es für den Musiker mit Homebase und Studio in Trausdorf mit neuem Lied in den Herbst. „Genauso fröhlich“, wie der „LIGHTWöRKER“ sagt, „auch wenn‘s inhaltlich etwas zum Nachdenken gibt. Das ist für mich der konsequente Weg des Austropop, der beide Elemente so spielerisch und tiefsinnig verbindet.“

Das Video zu „I hoff“ ist seit einer Woche online. Gedreht wurde es wieder von Roland Kreutzer und seiner Produktionsfirma „Tripple“: Dazu versammelte der „LIGHTWöRKER“ im Sommer den Nachwuchs und Freunde im Steinbruch St. Margarethen. Rund um die historischen Skulpturen wird getanzt und gescherzt, die Tochter ist auch im Video die Hauptdarstellerin. Und der singende Vater wünscht ihr Glück, Ehrlichkeit und dass sie genau das macht, was sie wirklich will …

"LIGHTWöRKER & Friends" sind im Herbst noch zu Gast in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten. Am 17. November geht die Tour im Offenen Haus Oberwart auf die Zielgerade. Foto: LIGHTWöRKER

Infos, Songs, Videos und Termine (unter anderem zum OHO-Konzert am 17. November) gibt's auf www.lightwörker.at