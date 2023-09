Autor Bernhard Strobel und sein Antiheld mit Sympathiepunkten

Den Mann ohne Vornamen und mit den kreisenden Gedanken hat uns Bernhard Strobel schon vor ein paar Jahren vorgestellt: Leidegger heißt er, und in Teil zwei der geplanten Trilogie sind auch in seinem Leben ein paar Jahre vergangen. Die Tochter ist älter geworden, das Haus mit Garten ist immer noch schön und die Ehe mit Martina offiziell halbwegs intakt. Aber: „Weil es sich so ergeben hatte, unterhielt Leidegger seit mehreren Monaten eine Affäre.“

Mit diesem Eröffnungssatz gibt der Autor schon die Richtung vor und die delikate Lage seines Antihelden quasi zum Abschuss frei. Wobei der dazu neigt, sich in seinen Gedanken laufend selbst abzuschießen.

Bernhard Strobel macht sich – wie seine Leserinnen und Leser – einen Spaß daraus, ihm dabei zuzusehen. „Leidegger hat für mich auch viel Slapstick, wie Mister Bean“, lässt der Autor auch uns hinter die Kulissen schauen. „Immer wieder erwischt man sich dabei, dass er einen unheimlich nerven kann, aber zugleich versteht man ihn auch.“

Foto: Droschl Verlag

Das schlechte Gewissen meldet sich schließlich noch, um männliche Rollenbilder geht es sowieso: Leidegger hasst Klischees und ist zugleich selbst eines; das Buch lebt von Ironie und ein wenig Zynismus. Strobel selbst hat mit seiner Romanfigur wieder eine lange Zeit verbracht, und es wird erfreulicherweise nicht das letzte Mal gewesen sein: Die Arbeit an Teil drei hat schon begonnen.

„Der gute Mann Leidegger“ ist der zweite Roman, im Droschl-Verlag sind zudem vier Erzählbände erschienen. Ausgezeichnet wurde der Autor aus Neusiedl am See nicht nur für seine Texte und Projekte, 2021 bekam er den Staatspreis für literarische Übersetzungen, in diesem Fall aus dem Norwegischen und mit Büchern von Tor Ulven oder Jan Kjærstad.

Mit seinem „guten Mann“ ist Bernhard Strobel derzeit auf diversen Literatur-Events anzutreffen. Infos zu seinen Büchern auf www.lexliszt.at und bei seinem Verlag www.droschl.com