Musiker Kristoff: Zurück im Dialekt

Als Musiker hat sich Christoph Jarmer schon mehrmals neu erfunden; mit seinem neuen Album hat er sich endgültig gefunden: eine Schlussfolgerung, die in „Gold, Rausch und Scherben“ einerseits spürbar scheint, die sich andererseits auch aus der Entstehungsgeschichte der zwölf Lieder herauslesen lässt.

Aufgenommen wurde bei Thomas Pronai in Oslip; und mit Stücken wie „Weidagehn“ oder „Koffer vui Leben“ fühlt sich Kristoff im Dialekt so richtig wohl. Das sagt er, das hört man: ruhig, mitunter melancholisch, aber lautstark in den Texten.

Außerdem hat das Soloprojekt so sehr auf Kollaborationen gesetzt wie noch nie: Bei den Videos zum Album dabei sind unter anderem die Mayerin, Thomas Gansch oder Kurt Grath als einstiger Garish-Kollege, Bruder Thomas Jarmer war bei der Album-Präsentation im Wiener Ateliertheater auf der Bühne. Und so weiter.

Der Einzelkämpfer Kristoff als Teamplayer – das wird im neuen Jahr öfter live zu sehen sein, vor allem auch zuhause im Burgenland! Aktuelle Termine gibt’s laufend auf kristoff.at