Der „LightwÖrker“ gibt uns jetzt „Heiß-Koid“

Vom hauseigenen Studio in Trausdorf aus machte sich Thomas Matzka als „Lightworker*T“ schon in den früheren 2000er-Jahren auf, um die Welt mit seiner Musik im wahrsten Wortsinn ein wenig gemütlicher zu machen: „Snuggle up“, lautete etwa der Albumtitel zum kollektiven Zusammenrücken.

Die gute Energie hat Matzka bis heute beibehalten – mit einer grundlegenden Neuerung vor knapp zwei Jahren: Den „LightwÖrker“ schreibt man seitdem mit großem „Ö“, und das steht wiederum für kompromisslose Texte in deutscher Sprache.

Mit dem brandneuen Album lautet das Motto jetzt: „Größer, besser, mehr, heiß und koid!“ Das heißt zum einen, dass der Singer-Songwriter im Studio zwar nach wie vor den Großteil slbst einspielt, auf der Bühne aber mit Band rockt; zum anderen ist „Heiß-Koid“ eines der persönlichsten Alben des „LightwÖrkers“. Mit Augenzwinkern, aber auch mit kritischem Blick geht Thomas Matzka in seinen Songs einen ganz eigenen Weg.

Das neue Album. Ab 7. Juli überall erhältlich! Foto: Privat, LightwÖrker

20 Konzerte in sieben Bundesländern

Dass sich all das zu einem großen und vor allem entspannten Ganzen zusammenfügt, das haben der „LightwÖrker“ und seine Band bereits bei gefeierten Generalproben vor Publikum bewiesen. Jetzt geht’s dann auf große Tour – und wo könnte die besser starten, als in der Osliper Cselley Mühle, seit jeher eine der Lieblings-Stationen.

Einen Tag nach dem offiziellen Erscheinungsdatum des neuen Albums wird am 8. Juli (ab 19 Uhr) die Premiere in der Mühle gefeiert, mit vielen Freunden auf der Bühne und im Publikum, als Special Guest wird Herbert „Worried Man“ Janata begrüßt. Und dazu gibt’s die „LightwÖrker“-eigene Wohlfühl-Stimmung. Der Sound kommt mit den neuen Liedern jetzt so richtig zu tragen.

Als Vorgeschmack gibt's mit der Single „So heiß“ jetzt einen Sommerhit mit Verweise auf den Klimawandel, typisch „LightwÖrker“ eben. Und diese ganz eigene Energie gilt vor allem auch für die Live-Shows.

Bereits jetzt sind 20 Konzerte in sieben Bundesländern angekündigt, der Tourplan ist gut gefüllt bis in den „koiden“ Winter, und es werden immer noch mehr Termine. Denn „LightwÖrker“ Thomas Matzka ist so richtig „heiß“ darauf, mit seiner Musik die Welt immer noch ein Stück gemütlicher und, wenn man so will, einfach spaßiger zu machen.

Das Album „Heiß-Koid“ wird bei Hoanzl schon als „Bestseller“ gelistet und kann auf www.hoanzl.at vorbestellt werden. Mehr Infos und alle Tour-Termine gibt’s auf www.lightwörker.at