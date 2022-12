Für die burgenländische Kultur ist jetzt mehr drin

Werbung

In zwei großen Diskussionsrunden hat die Kulturabteilung mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ganz genau hingehört, was die Kulturschaffenden zu sagen hatten. Der Tenor war schon nach den Gesprächen gut; jetzt liegt das Ergebnis in Form eines millionenschweren Paketes vor, das eine ganze Reihe von Neuerungen enthält (alle Maßnahmen im Überblick: siehe unten). Allem voran gibt es mehr Fördergeld und Unterstützung in allen künstlerischen Lebenslagen.

Denn das, was schon die Pandemie gezeigt hat, setzt sich nun mit den Teuerungen fort: Kunst und Kultur sind nach wie vor betroffen, von Verdienst-Ausfällen der Künstlerinnen und Künstler bis zu den hohen Kosten für Veranstalter. Ein Notfallfonds für Freischaffende und eine Erhöhung des Förder-Rahmens sind zwei der Maßnahmen, die unmittelbar mit den Auswüchsen der jüngsten Krisen zu tun haben.

In den Gesprächsrunden habe man zugleich gemerkt, dass die Kunstszene vor allem eines bleiben will: weitgehend unabhängig. „Was wir seitens des Landes machen können – wir schaffen Rahmenbedingungen“, fasste Landeschef Doskozil als Kulturverantwortlicher nun das Ergebnis zusammen. Generell sind Politik und Kunst einander, wie man hört, in gutem Klima auf Augenhöhe begegnet. Mit Vertreterinnen und Vertretern nahezu aller Sparten, die auch das ansprechen konnten, was ihnen nicht gefällt.

Mehr Service, mehr Austausch

Alle Wünsche auf einmal könne man nicht erfüllen, einige Punkte seien aber erst durch die Gespräche zustande gekommen; wieder andere können im Lauf der Zeit noch dazukommen. Die Fäden laufen wie gehabt in der Kulturabteilung des Landes zusammen, dort wird eine Servicestelle für Kreative eingerichtet, wo es Auskunft zu Förderungen, Rechts- und Versicherungsfragen gibt. Das Team rund um Kulturabteilungs-Leiterin Claudia Priber erhält dazu Verstärkung von Rechts-Expertin Danijela Ilic.

Neben Neuerungen wie zwei jährlichen Groß-Stipendien in Höhe von je 12.000 Euro, der Fortsetzung der Kulturgutscheine und Arbeitsstipendien sowie der Wettbewerbs-Schiene wird auch aktiv in der Veranstaltungs-Szene mitgemischt: Das Land öffnet seine Kulturhäuser für zehn Produktionen pro Jahr und organisiert Events für junge Kunst und Bands.

Zudem wird mit dem eigenen Büro für Artists in Residence ein Programm geschaffen, das den Austausch in alle Richtungen fördert: Heimische Kunstschaffende können bereits seit vielen Jahren im Atelier Paliano in der Nähe von Rom arbeiten; jetzt sollen auch mehr internationale Künstlerinnen und Künstler ins Land geholt werden: Der Tanz ist mit dem „Dance-Identity“-Schwerpunkt in Eisenstadt beheimatet, Bildende Kunst und Literatur aus allen Ländern sollen künftig in Neumarkt an der Raab und im Mittelburgenland beste Bedingungen vorfinden. Die Pläne dazu werden demnächst präsentiert, ein wenig Spannung darf’s also noch sein – eine gewisse Aufbruchsstimmung ist aber allemal zu spüren.

Das ist neu – alle Maßnahmen

Servicestelle für Kreative: Beratung in der Kulturabteilung im Landhaus

Notfallfonds für Freischaffende: bis zu 5.000 Euro (in besonders schweren Fällen auch mehr; Vergabe durch ein Fachgremium); Gesamtbudget: 50.000 Euro jährlich

Erhöhung des Förderbudgets: plus eine Million Euro (insgesamt 4,3 Millionen) zur Abfederung der Preissteigerungen

Großes Kunststipendium: Zwei Mal 12.000 Euro – alternierend für Literatur & darstellende Kunst (Start 2023) sowie Bildende Kunst & Musik (Start 2024)

Öffnung der Landes-Kulturhäuser: Kulturzentren und Co. werden jährlich für zehn heimische Produktionen („ohne Gewinnabsicht“) kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Artists in Residence: zusätzlich zu Stipendiums-Plätzen im Atelier Paliano in Italien sowie zum Tanz-Schwerpunkt Eisenstadt werden neue Plätze auch für internationale Kunstschaffende angeboten (Künstlerdorf Neumarkt an der Raab / ein weiterer Standort im Mittelburgenland in Planung)

Band- und Jugendkultur: das Land initiiert Auftrittsmöglichkeiten für junge Kunst; Gesamtbudget: 50.000 Euro

Mobilitätsförderung: Unterstützung für Ausstellungen und Projekte außerhalb des Burgenlandes; Gesamtbudget: 10.000 Euro

Fortführung bestehender Programme: Kulturgutscheine (Budget: 200.000 Euro), Arbeitsstipendien (Gesamtbudget: 75.000 Euro), Wettbewerbe (Gesamtpreise: rund 65.000 Euro jährlich)