13 Bewerberinnen und Bewerber waren bei der Landes-Ausschreibung im Rennen, unter den Top-Drei setzte sich Barbara Weisseisen-Halwax als neue Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland durch. Die gebürtige Tirolerin lebt in Mörbisch und war zuletzt als Leiterin des Landes-Referates für ländliche Entwicklung im Einsatz sowie als Geschäftsführerin der "Dachmarke Burgenland".

So sei man auch auf ihr Talent in Mitarbeiterführung und Organisation aufmerksam geworden, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation: "Wir sind auch der Überzeugung, dass die Kultur im Burgenland ein neues Gesicht benötigt." Den Ausschlag für die Entscheidung habe auch Weisseisen-Halwax' Bereitschaft im Bereich "Veränderungs-Management" gegeben, betonte Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker.

Neue Organisation

Die Veränderung wurde bereits eingeleitet: Unter dem Dach der Kulturbetriebe finden die drei Säulen Festspiele, Museen und Kulturzentren Platz. Über die Leitung der einzelnen Bereiche wird noch entschieden. Fix an Bord bleibt Seefestspiele-Manager Dietmar Posteiner, der bis 1. November noch als Interims-Geschäftsführer im Einsatz ist.

Posteiner, der sich ebenfalls für die Geschäftsführung beworben hat, wird Prokurist an der Seite von Barbara Weisseisen-Halwax und Festspiel-Direktor. In diesem Bereich finden sich derzeit die Seefestspiele Mörbisch, die Schloss-Spiele Kobersdorf und das Liszt-Festival Raiding; nächstes Jahr kommt der Kultursommer Güssing dazu, mit weiteren Veranstaltern wird noch verhandelt.