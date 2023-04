Neues Leben in der „Zweier WG“

Werbung

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben: Das Schlager-Zitat passt zu 100 Prozent, wenn Nina Stern auf ihre künstlerischen Projekte blickt. Musikalisch ist die Sängerin in der „Zweier WG“ angekommen. Zusammen mit ihrem Partner Franky Wild – als Mitglied von „Austria4you“ auch kein Unbekannter in der Szene – präsentiert Nina Stern in der gleichnamigen Radiosendung Hits und Kult-Schlager aus fünf Jahrzehnten, und damit geht‘s auch wieder auf die Bühne.

Jetzt arbeiten die beiden zugleich an einem Kinderbuch, das demnächst erscheinen soll: kurze Gutenacht-Geschichten, die von der Kraft der Träume erzählen und auch schwierige Themen ansprechen. Ebenso steht die Single „Gestrandete Seelen“ kurz vor der Veröffentlichung; das Lied fasst die vergangenen zwei Jahre ganz gut zusammen, findet Nina Stern: „Wir haben uns gefunden und sind gemeinsam durchgestartet! Franky hat nicht nur mein Leben, sondern auch meine Leidenschaft für Musik reanimiert“, gibt sich die Sängerin voll Tatendrang.

Zu zweit im Studio ... und ganz entspannt zuhause

Das Leben spielt sich nach wie vor im Südburgenland ab, wo die „Zweier WG“ ihre Zelte aufgeschlagen hat; im Tonstudio in Großpetersdorf und zuhause in Mischendorf, wo Nina Stern schon seit 20 Jahren lebt. Hauptsache zu zweit und entspannt, lautet das Motto: „Die Musik soll Spaß machen, nichts wird so verbissen gemacht – und wenn sich was Neues ergibt, dann freuen wir uns.“

Foto: Zweier WG Wildstar Studio

Das Live-Programm der „Zweier WG“ hat sich aus der Radiosendung ergeben und ist als Hommage an all die Schlagerstars da draußen gerichtet. Und vor allem ans Publikum, das damit ebenso entspannt eine gute Zeit haben kann.

Die Sendung „Willkommen in unserer Zweier WG“ wird regelmäßig auf acht Sendern zu 20 Terminen ausgestrahlt. r WGAlle Infos gibt‘s auf der Facebook-Seite der „Zweier WG“ und auf www.ninastern.at