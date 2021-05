Die Verschiebung des Festivals auf 9. bis 12. Juni 2022 wurde bereits bekannt gegeben, jetzt feuert ein weiteres Bandpaket die ohnehin schon große Vorfreude an. Neben den Foo Fighters, Muse und Five Finger Death Punch wurden nun Volbeat als vierter Headliner beim Nova Rock ’22 bestätigt.

Damit sind etliche Acts, die auch schon im Vorjahr auf den Pannonia Fields dabei gewesen wären, auch beim nächsten Mal am Start. Weiters im Bandpaket ebenfalls gute Bekannte – mit Korn und In Flames, dazu Gloryhammer, Imminence und Mal Éléve.

Das Mega-Line-Up des viertägigen Festivals zieren im kommenden Jahr unter anderem auch Billy Talent, Seiler & Speer, Deichkind, Rise Against, Bush, Bring me the Horizin, The Offspring und viele, viele mehr. Alle, die bereits ein Ticket besitzen, können es schnell und unbürokratisch online „swappen“.

Alle Ticket-Infos auf www.novarock.at