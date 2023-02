Nova Rock: Fast 30 neue Bands am Start

Werbung

Knapp 70 Bands sind für die beiden großen Bühnen und vier Festivaltage bereits bekannt, jetzt kommt mit der Red Bull Stage das nächste Riesen-Paket für das Nova Rock. Von 7. bis 10. Juni sind damit nicht nur die Ärzte, Slipknot, The Prodigy, Bilderbuch, Tenacious D und viele, viele mehr dabei, sondern auch alte Bekannte und junge Wilde.

Die Donots und Rap-Senkrechtstarter Bibiza etwa eröffnen die dritte Stage als Headliner am ersten Festivaltag, Hardcore mit Downset, Post-Hardcore mit The Amity Affliction, Metal mit den Bad Wolves, Rock mit Mother’s Cake, Ska mit Tschebberwooky und etliche Geheimtipps ergänzen das ohnehin schon dicke Line-Up. 70 Prozent der Festivalpässe sind schon verkauft, wurde jetzt bekannt gegeben. Also schnell noch zugreifen!

Die Red Bull Stage im Überblick

7. Juni: Donots, Bibiza, Stray from the Path, Annisokay, Up close, Daze Affect, Fiio

8. Juni: The Amity Affliction, Emil Bulls, Bob Vylan, Leftovers, Dead like Juliet, Glazed Curtains, Cil City

9. Juni: Bad Wolves, Downset, Taylor Acorn, Deine Cousine, Paledusk, The Scratch, Shatterfly

10. Juni: Mother’s Cake, Tschebberwooky, Firedberg, Glueboys, Le Craval, Anton Josef

Infos & Tickets: www.novarock.at