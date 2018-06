Der Samstag brachte endlich schönes Wetter. Die Festivalgäste freuten sich über Sonnenschein und wärmere Temperaturen, für das Rote Kreuz stieg erwartungsgemäß die Zahl der zu versorgenden Patienten (Stichwort Sonnenbrand).

Ein kurzweiliger Tag für das Rote Kreuz

„Heute hatten wir zwar viele Versorgungen, die meisten Behandlungen waren wie bereits in den Tagen zuvor aber alltägliche Wehwehchen“, schildert Thomas Horvath vom Roten Kreuz Burgenland. „Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, leichte Verbrennungen oder Sonnenbrände, Verbandswechsel nach bereits erfolgten Versorgungen. Außerdem macht sich die Kälte der ersten Tage jetzt durch Blasenentzündungen und Co bemerkbar. Die Festivalteilnehmer sind aber gut gelaunt, und so macht die Arbeit auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großen Spaß.“

Einsatzzahlen

Durchgeführte Behandlungen von Dienstagabend bis Samstag 15:30 Uhr: 1.230 Behandlungen

36 Patientinnen und Patienten wurden zur weiteren Abklärung bzw. Behandlung in das Krankenhaus Kittsee gebracht, welches uns während des Festivals als Schwerpunktkrankenhaus zur Verfügung steht.

An den Konzerttagen sind pro Schicht rund 120 Sanitäter und acht Ärzte im Einsatz.