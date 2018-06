Während auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf Zehntausende am ersten Nova-Rock-Tag dem Wetter trotzten und feierten, kam aus Deutschland eine überraschende Meldung: Die Ärzte melden sich nach einer langen Pause zurück und kündigen ein Österreich-Gastspiel für kommendes Jahr an. Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González werden beim Nova Rock 2019 live dabei sein.

Zuletzt sorgten Die Ärzte 2013 an zwei ausverkauften Abenden in Wiesen für Jubelstürme. Die Rückkehr ins Burgenland versetzt nicht nur die unzähligen Fans schon in helle Vorfreude. Der Vorverkauf für das Nova Rock 2019 soll bald starten.

Video: http://www.bademeister.com/v11/news/servus.html