Das Line-Up ist noch weiter gewachsen! Schon jetzt freuen sich die Fans auf ein Nova Rock voller Sensationen: Von 13. bis 16. Juni treffen in Nickelsdorf die Ärzte auf die Toten Hosen, The Cure auf Slipknot, The Cure auf Slayer und so weiter. Das ohnehin schon dichte Programm wird jetzt mit neuen Namen noch dichter.

New Model Army | Barracuda Music

Neu mit dabei sind auch die australischen Stoner-Rock-Helden Wolfmother, Metal-Veteranen wie Testament, Tesseract und Ministry, legendärer Ska-Punk von Reel Big Fish, die Indie-Vorreiter New Model Army, das wuchtige Pendulum DJ-Set sowie die Bad Wolves, Idles und To Rats and Wolves.

Heimspiel für Burgenland-Acts

Man sieht es deutlich – die 15. Auflage des Nova Rock glänzt wieder mit einer erstaunlichen Bandbreite.

Cari Cari | Andreas Jakwerth

Und da darf ein Name nicht fehlen: Zum Frühschoppen am Festival-Sonntag werden mit Wendi’s Böhmischer Blasmusik wieder echte Lokalmatadore aufspielen. Das Burgenland ist im Programm auch in Sachen Rock und Metal Fixstarter. Neu im Line-Up sind die St. Margarethener von Seek & Destroy. Ebenso wie das international gefeierte Duo Cari Cari aus dem Bezirk Eisenstadt.

Dazu kommen noch mehr als 50 bereits angekündigte Top-Acts wie die Smashing Pumpkins, Slash, Rob Zombie, Paul Kalkbrenner, In Flames und viele mehr. Jetzt stehen auch die Tages-Line-Ups fest. Für den viertägigen Festivalspaß gilt in jedem Fall auch in diesem Jahr: Tickets rasch sichern!

Die Tages-Line-Ups