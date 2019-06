Bei Blasmusik und Freibier wurde gestern der letzte Festivaltag am Nova Rock mit dem traditionellen Frühschoppen eingeläutet.

Der Nickelsdorfer Musikverein "Wendi's Böhmische Blasmusik" hat sich am Nova Rock längst als "Headliner der Herzen" etabliert. Tuba, Posaune & Co. als Gegenpol zum harten Gitarren-Rock - das ist am größten Rock-Festivals des Landes schon seit 15 Jahren ein Hit beim Publikum.

Auch beim heurigen Frühschoppen stürmten tausende Fans schon zu früher Stunde auf das Festivalgelände um lauthals Wendi's-Hits wie "Treibt die Gänse raus" und "Dem Land Tirol die Treue" mitzusingen.

Als Draufgabe hat Veranstalter Ewald Tatar während dem Auftritt der "Wendi's" wieder Freibier spendiert.