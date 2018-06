Rotes Kreuz: 1. Konzert-Tag mit leichten Blessuren .

Am Donnerstag reisten zahlreiche Besucher zum Nova Rock an. Am frühen Nachmittag starten die Konzerte auf der „Blue“ und „Red Stage“. Das Rote Kreuz nahm damit auch die Sanitätshilfsstellen direkt neben den Bühnen in Betrieb, die während der Konzertzeiten besetzt sind.