Neue Ausstellung im OHO: Das digitale Haus

Im Labyrinth der künstlichen Intelligenz kann man – in Form der Installation von Margarete Jahrmann – bereits wandeln; jetzt setzt das Offene Haus Oberwart schon den nächsten digitalen Schritt, ganz im Sinne des Jahres-Schwerpunktes: „Alles hat seni Orndung“, kein Tippfehler, sondern der bezeichnende Titel der neuen Ausstellung von Jörg Piringer.

Bekannt durch verschiedenste visuelle sowie akustische Installationen und Arbeiten, wurde Jörg Piringer auf Grund seiner Liebe zur Sprache und seinen mit einer selbst entwickelten Computersoftware erstellten Sprachbildern 2021 für die Auswahl zum Bachmannpreis nominiert.

Der vielfach ausgezeichnete Künstler ist das sprichwörtliche Multitalent in der heutigen Zeit: Schriftsteller, Klangmaler, Programmierer, Musiker. Im OHO zeigt er seine Sprachbilder in verschiedensten digitalen, analogen, visuellen und akustischen Ausführungen. Zur Vernissage am Freitag (Beginn: 19.30 Uhr) wird die Dichte der Arbeit noch mit einer mehrteiligen Performance unterstrichen: Sechs burgenländische Musikerinnen und Musiker improvisieren dabei zu computergenerierten Sprachcollagen.

Eröffnet wird der Abend von Nationalratsabgeordnetem Christian Drobits, Autorin Katharina Tiwald spricht zur Ausstellung. Info: www.oho.at