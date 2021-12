Offenes Haus: offen & online

Vom ersten ins zweite burgenländische Jahrhundert kann man auch vorzüglich mit Kunst rutschen. Denn im Offenen Haus Oberwart wird wieder zu einer Silvester-Premiere (19 Uhr) geladen: zum zweiten Teil von Peter Wagners gesungenem Theater-Essay.

„Der Fluss sucht sich ein neues Bett“, so der Titel der Fortführung der preisgekrönten und viel-gespielten „Lieder der Lebenden, Lieder der Toten“, vereint Bestehendes, Verlorenes und neu Hinzugebrachtes. Zur Musik von Ferry Janoska wird nicht nur in den Volksgruppensprachen gesungen, sechs Sprachen sind es an der Zahl. Die Geschichten, die dabei erzählt werden, bewegen auf vielen Ebenen. Auf das Leben wird nicht vergessen, denn im OHO wird zur Silvester-Uraufführung auch gekocht.

Weitere Vorstellungen im OHO gibt es am 5., 7., 14. und 15. Jänner (jeweils um 19 Uhr). Die Aufführung von 15. Jänner wird auch auf www.oho.at live gestreamt, am 16. Jänner gibt es eine weitere Vorstellung im Netz (17 Uhr). Und „Der Fluss“ bleibt auch wieder in Bewegung: Ein weiteres Mal aufgeführt wird das Stück am 28. Jänner (19 Uhr) in der Kuga Großwarasdorf.