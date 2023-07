Freiheit, Liebe, Tod: „Carmen“-Premiere der etwas anderen Art

Oper im Steinbruch Regen macht „Carmen“ einen Strich durch die Premiere

Bizets „Carmen“ wurde 1875 an der Opera Comique in Paris uraufgeführt. Anfänglich vom Publikum abgelehnt, wurde sie zu einer der beliebtesten und meistgespielten Opern.

In diesem Jahr kommt man in den Genuss „Carmen“ im Steinbruch in Sankt Margarethen sehen zu dürfen. Am 12. Juli fand die Premiere statt. Fast 5000 Gäste, darunter alles, was in Österreich Rang und Namen hat, sorgten für eine ausverkaufte Vorstellung. Leider konnte man dieser nur bis zur Pause frönen, denn dann sorgte starker Regen, Donner und Blitz für den Abbruch des Vorstellung.

Oper im Steinbruch Promis und Opernfans im Premierenfieber, bevor der Regen kam

50er-Jahre-Flair gepaart mit spanischem Krieg

Der Regisseur und „Carmen“-Experte Arnaud Bernard ließ sich für Sankt Margarethen etwas Besonderes einfallen. Er schuf eine Interpretation von Carmen, die in einem großen Filmstudio der 1950er-Jahre spielt, in dem ein „Carmen“-Film aus der Zeit des spanischen Bürgerkrieges gedreht wird.

Das Bühnenbild war wie geschaffen für den Steinbruch. Mit dem Einsetzen der ersten Takte der Musik fühlte man sich keine Minute des Ortes betrogen und wähnte sich im alten Spanien. Die Hitze unterstrich wie bestellt das andalusische Lebensgefühl.

Die Erotik der „Habanera“

Carmen wurde göttlich verkörpert von Joyce El-Khoury. Bei der Darbietung der „Habanera“ gab sie sich zwar etwas weniger lasziv, als die Rolle es fordert, aber sie unterstrich mit den Höhen und vor allem Tiefen ihrer Stimme die Erotik der Figur. Mit einem Sopran, der Seinesgleichen sucht, schmetterte sie die Melodien durch die elektrisch aufgeladene Luft über Andalusien - oh Verzeihung - über das Ruster Hügelland. In der Rolle des Don Jose glänzte Michael Moore, als Micaela die Vasques.

Welch mitreißender Abend - dramatisch und spannend! Die Conclusio: nichts tut so weh, wie unerfüllte Liebe.

Worum geht's?

Zum Inhalt: Die äußerst attraktive Carmen wird von Männern umschwärmt, doch für sie ist Liebe nur ein Spiel. Sie lässt alle Männer abblitzen und wendet sich nur dem Einen zu, der ihr anfangs keine Aufmerksamkeit schenkt: dem Soldaten Don Jose. Ihm singt Carmen die wohl schönste Arie der Oper: die „Habanera“. Darin lässt Carmen Don Jose wissen: „Wenn du mich nicht liebst, dann lieb ich dich und wenn ich dich lieb, nimm dich in Acht!“ Nach einem Zwischenfall soll Don Jose Carmen ins Gefängnis bringen. Sie verspricht ihm eine leidenschaftliche Nacht. Jose fällt den Verführungskünsten der heißblütigen Carmen zum Opfer und lässt sie frei, kommt dafür aber selbst in Gefangenschaft. Zwei Monate später begegnen sich Carmen und Jose in einer Schmugglerschenke wieder. Hoffnungslos verfällt er ihr und ist fortan von Liebe und rasender Eifersucht getrieben. Carmen, die ihre Freiheit mehr liebt als alles andere auf der Welt, hat bald genug von Jose und weist ihn zurück. Zum letzten Mal sehen sich Carmen und Jose vor der Arena von Sevilla, wo Carmen mit ihrem neuen Liebhaber, dem Stierkämpfer Escamillo, weilt. Verzweifelt, leidenschaftlich, wild versucht Jose Carmen wieder für sich zu gewinnen, doch es misslingt. In Rage, Kränkung und Wut ersticht er Carmen.

Es war eine einzigartige Inszenierung - ein wahres Opernerlebnis der etwas anderen Art, wenn auch wetterbedingt etwas verkürzt.