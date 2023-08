An der Pinka wird wieder gerockt – und alle sind happy!

Endlich wieder Pinkarocken! Seit mehr als 20 Jahren ist das Picture on so einzigartig, dass es längst ein eigenes Wort im Festival-Wörterbuch bekommen hat. Wie in jedem Jahr, hängt auch heuer wieder das sprichwörtliche „Ausverkauft“-Schild am Eingang – denn trotz ungebremstem Andrang ist das Gelände überschaubar geblieben und die Stimmung ausdrücklich familiär.

Das Programm spielt aber wieder alle Stücke, weltoffen und quer durch die Stilrichtungen finden sich im Line-up ganz selbstverständlich Geheimtipps neben Weltstars, Legenden neben Newcomern und burgenländische neben ungarischen Bands. Grenzenlos feiern im Dorf an der Grenze – auch ein schönes Motto in Bildein!

Singen, tanzen, springen

Für den ersten Festivaltag hat das unter anderem bedeutet: Mitsingen mit den Sportfreunden Stiller, Tanzen mit Yasmo und ihrer Klangkantine oder mit Marina and the Kats (im verzauberten Apfelgarten), in die Rock-Vergangenheit reisen mit Canned Heat (passenderweise für The Sweet eingesprungen), springen mit den Busters oder das Comeback von Tanz Baby! zelebrieren.

Was Bildein alles kann, das zeigten schon die Campingplatz-Party am Donnerstagabend oder der musikalische Dorfspaziergang zum Start in den Freitag. Heute, am Samstag, gibt’s dann mit der Pinkastrand-Lesung, mit dem Musikverein Eberau und mit Hits von Therapy?, Airbourne, Attwenger und Co. weiterhin Nonstop-Spaß.

Die BVZ ist live dabei, die besten Fotos gibt’s laufend hier!