Eigentlich ist Pippi Langstrumpf ja in Schweden daheim. Aber heuer kommt das stärkste Mädchen der Welt auch auf Besuch ins Burgenland. In Eisenstadt und in Oberschützen (Oberwart) erlebt sie in einem Musical für die ganze Familie viele Abenteuer, muss sich Einbrechern, strengen Lehrerinnen und gesellschaftlichen Normen stellen.

"Wir sollten uns ein Beispiel nehmen und versuchen, das Leben einfach zu genießen. Auch wenn es der Gesellschaft nicht immer passt", sieht Pippi Darstellerin Vanessa Zips ihre Rolle als Vorbild. Pippis übermenschliche Stärke sei ein Symbol für ihre innere Stärke.

Zips erzählt von einer Szene, wo Pippi gefragt wird, ob sie nicht so sein wolle wie all die anderen Damen auf dieser Welt: "Und sie sagt ,Nein, weil ich bin ein Einzelstück. Ich bin so wie ich bin und ich möchte nicht sein wie all die anderen."

Zeitloser Erfolg

Diese progressive, emanzipierte Grundidee sei ein Mitgrund für den anhaltenden Erfolg. Die Geschichte würde immer noch Generationen mitreißen, meint Produzent Wolfgang Werner. "Auch 50 Jahre später schauen egal ob in Asien, Europa oder den USA die Leute immer noch Pippi Langstrumpf."

Seine eigene Faszination stammt ebenfalls noch aus seiner Kindheit. In seiner Heimatstadt Felixdorf (Region Wiener Neustadt) baute er eine alte Greißlerei zur "Villa Kunterbunt" um, einem Spielzeuggeschäft, das nur zu Weihnachten offen hatte.

Sonst nur "die Stones geschafft"

Später schrieb er als Intendant der Oper im Steinbruch bei St. Margarethen eben mit "Pippi Langstrumpf" das erste Stück für Kinder. Jetzt bringt er mit einem frischen Ensemble die Geschichte wieder auf Tour durch ganz Österreich.

So große jahrzehntelange Begeisterung hätten sonst "nur die Rolling Stones geschafft".

Original-Annika zu Besuch

Schrieb Astrid Lindgren bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Bücher, wurde der Stoff 1968 in eine Serie umgesetzt. Um sein Musical zu bewerben und den Vorgängern Tribut zu zollen, lud Wolfgang Werner Original-Annika Darstellerin Maria Persson ein nach Wien. Diese war froh, immer noch die gleiche Begeisterung für die Geschichte zu sehen wie in ihrer eigenen Kindheit.

Damit trafen verschiedene Generationen von Darstellern aufeinander - und verschiedene Generationen von Pippi Langstrumpf-Fans.

Pippi kommt nach Eisenstadt und Oberschützen

Die Proben laufen jetzt an, im März startet die Tour. Das Ensemble freut sich, denn: "Kinder sind das ehrlichste Publikum. Die leben die Geschichte richtig mit", sagt Zips. Im VAZ Oberschützen gastiert das Stück am Samstag, 14. März, , in Eisenstadt im Kultur- und Kongresssaal am Samstag, 28.März.