"West Side Story" in Mörbisch: Premiere am 9. Juli .

Bei den Seefestspielen Mörbisch regiert 2020 nicht die Operette, sondern das Musical: Leonard Bernsteins "West Side Story" wird kommendes Jahr New York in den Neusiedlersee verlagern. "Wir wollen das Publikum sich breiter aufstellen lassen", begründete Intendant Peter Edelmann bei der Präsentation des Vorhabens am Montag in Wien die Stückwahl.