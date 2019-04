Mit Spannung erwartet wurde die Preisverleihung der Amadeus-Awards in der Wiener Volksoper – und am Ende gab es auch eine strahlende Gewinnerin aus dem Burgenland: Die Wimpassingerin Ulrike Mayer – als die Mayerin sorgt sie schon länger für frischen Wind in der Szene – holte den Preis in der Sparte Volksmusik & Schlager. Die Konkurrenz war groß: Nominiert waren auch Andreas Gabalier, die Edlseer, die jungen Zillertaler und das Nockalm-Quintett.

Umso mehr freute sich die Mayerin über ihren Amadeus: „Ich kann’s noch immer nicht glauben. Schon die Nominierung war so unfassbar für mich. Das gibt natürlich Kraft, weiterzumachen und das taugt mir, weil es zeigt, dass der Schlager auch jünger und cooler wird.“ Im TV-Gespräch bei der Preisverleihung gab Ulrike Mayer auch sehr persönliche Einblicke in ihre Musik. Die Botschaft ist klar: „Es macht null Sinn, sich für irgendjemanden zu verstellen. Es geht darum, du selbst zu sein. Ich habe mir bei diesem Projekt von Anfang an vorgenommen, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die ein großes Herz haben. Das habe ich bis jetzt durchgezogen und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg.“

Cari Cari: Nach dem Amadeus auf großer Tour

Mit drei Nominierungen war auch das Mörbischer Duo Cari Cari beim Amadeus dabei. Sie gingen dieses Mal zwar leer aus, was den Erfolg aber keineswegs schmälert. Alexander Köck und Stephanie Louise Widmer gelten auch international als eines der heißesten Projekte in der Alternative-Szene. Das zeigt die aktuelle Tour, die Cari Cari bis November quer durch Europa führt.

Die Mayerin kann man übrigens schon am 4. Mai im Burgenland live erleben: In der KUGA Großwarasdorf gibt’s ein Konzert mit ihrer Band und Sabrina Winter im Vorprogramm. Am 8. Juni tritt die Mayerin auch beim Eisenstädter Stadtfest auf.