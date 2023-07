Der Kultursommer läuft: Festivals so weit das Auge reicht

Das Sommerfestival Kittsee hat zu seinem zehnten Jubiläum bereits „Das Feuerwerk“ gezündet, das Lockenhauser Orgelfestival ist abgeschlossen und die Schloss-Spiele Kobersdorf sind soeben mit „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ gestartet (siehe Berichte auf BVZ.at). Unverkennbar: Der burgenländische Festivalsommer hat ordentlich Fahrt aufgenommen. In den kommenden Tagen warten jetzt gleich noch mehr Highlights: ein Blick auf die Festivals der nächsten Wochen.

Schloss-Spiele Kobersdorf: bis 30. Juli: „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“; www.schlossspiele.com

Sommerfestival Kittsee: bis 22. Juli: „Das Feuerwerk“; www.sommerfestival.at

Kammermusikfest Lockenhaus: Heute, Donnerstag, startet das Programm unter dem Titel „Enigma“ und dauert bis 15. Juli; www.kammermusikfest.at

Theatersommer Parndorf: Am Kirchenvorplatz feiert „Der zerbrochne Krug“ heute Abend Premiere und wird noch bis 30. Juli gespielt; theatersommer.info

Schlosspark-Festival Eisenstadt: Seiler & Speer, Steinbäcker, Ambros und Stipsits eröffnen den Reigen; am Freitag heißt es „Butterfly dance!“ mit Parov Stelar, Xavier Rudd und vielen mehr. Zum legendären Lovely-Days-Festival spielen am Samstag unter anderem Jethro Tull und Joss Stone auf.

Einen Grund zu noch mehr Vorfreude gibt's auch schon: Für die Lovely Days 2024 wurden bereits jetzt mit Status Quo, Canned Heat und Ten Years After erste Kracher angekündigt! www.schlossparkfestival.com

Croatisada KUGA: Rund um die Großwarasdorfer Institution wird am 7. und 8. Juli mit Dubioza Kolektiv, Ramazuri und vielen mehr gefeiert; www.kuga.at

Burg Forchtenstein Fantastisch: Das Kinder- und Familienfestival lädt von 8. bis 30. Juli wieder auf Burg Forchtenstein; forchtenstein-fantastisch.at

Burgspiele Güssing: „Der große Houdini“ und seine zauberhafte Welt wird von 11. bis 30. Juli auf der Festwiese zum Leben erweckt; www.burgspiele.eu

Oper im Steinbruch: „Carmen“ sorgt von 12. Juli bis 20. August – für feurige Opernabende im Steinbruch; Zucchero am 17. Juli für ein Konzert-Erlebnis; www.operimsteinbruch.at

Seefestspiele Mörbisch: Das Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ ist von 13. Juli bis 20. August der Hit auf der Seebühne; auch Howard Carpendale kommt (19. Juli); www.seefestspiele-moerbisch.at

Vokalsommerakademie Eisenstadt: ab 20. Juli: Workshops – „S(w)ingin‘ Rockin‘ Summer in Concert am 23. Juli im KUZ Eisenstadt; www.vokalakademiewien.at

Festspiele auf Schloss Tabor: 3. bis 15. August: „Die schöne Helena“; www.schlosstabor.at

Musical Güssing: 4. bis 19. August: „Kinky Boots“ auf Burg Güssing; www.musicalguessing.com

Wiesen Festivals: 4. & 5. August: One Love mit Gentleman, Alborosie, Capleton und vielen mehr; www.wiesen.at

Picture On: 11. & 12. August: mit Sportfreunde Stiller, Airbourne, The Sweet, Therapy? und vielen mehr am Festivalgelände Bildein; www.pictureon.at

Güssinger Kultursommer: 26. August bis 16. September: mit dem Wiener Glasharmonika Duo, Schick Sisters, Adi Hirschal im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf; www.kultursommer.net

Uhudlertheater: 30. August bis 10. September: „Lache Bajazzo - La vita e bello oder: Das Leben ist ein Hund“; www.uhudlertheater.at

Halbturner Schlosskonzerte: 7. bis 16. September: mit Marcus Paul Hasenauer, Clemens Unterreiner, Marcus Freistätter und mehr; halbturner-schlosskonzerte.at

Herbstgold-Festival: 9. bis 24. September – mit Samara Joy, Julian Rachlin, Kristine Opolais, Kirill Gerstein und vielen mehr; Schloss Esterházy, Eisenstadt; www.herbstgold.at

Liszt-Festival Raiding: 6. bis 22. Oktober: mit Ferry Janoska, Maya Ando, Orchester Wiener Akademie und vielen mehr; www.lisztfestival.at