Eine Woche lang hatten sich MusikschülerInnen aus ganz Österreich beim Bundesmusikwettbewerb „prima la musica“ in Salzburg den Fachjurys gestellt. TeilnehmerInnen aus dem Burgenland konnten dabei in verschiedenen Altersgruppen Spitzenplätze erreichen; Hanna Gindl vom Institut Oberschützen der der Kunstuniversität Graz durfte sich über den Bundessieg auf der Flöte freuen. Im Rahmen einer Festveranstaltung im Joseph Haydn Konservatorium gratulierte Bildungslandesrätin Daniela Winkler gemeinsam mit Landesmusikschulreferent Gerhard Gutschik, Anna Maria Labra-Makk vom Institut Oberschützen/KUG und JHK Direktor Tibor Nemeth den erfolgreichen JungmusikerInnen und überreichte ihnen kleine Geschenke als Anerkennung.

„Nach Monaten, in denen das Leben in vielen Bereichen zum Stillstand gekommen ist, in denen wir auf Kulturveranstaltungen verzichten mussten und auch der Musikunterricht starken Einschränkungen unterlag, freut es mich umso mehr, dass nach der Absage im Vorjahr nun der Bundeswettbewerb ‚prima la musica‘ stattfinden konnte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Burgenland haben ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt und hervorragend abgeschnitten. Ich bin stolz auf die jungen Musikerinnen und Musiker und ihre Lehrenden und gratuliere zu den tollen Leistungen“, sagte Landesrätin Winkler

Musiker/innen aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein dürfen am Wettbewerb teilnehmen, der auf Landes- und Bundesebene durchgeführt wird. Die besten Teilnehmer/innen der Landeswettbewerbe werden zum Bundeswettbewerb eingeladen. Dieser findet alternierend nach Instrumentengruppen jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, in diesem Jahr war dies Salzburg.

Elf Teilnehmerinnen aus dem Burgenland haben am Bundeswettbewerb mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen, drei von ihnen wurden mit Gold ausgezeichnet, darunter Hanna Gindl vom Institut Oberschützen/KUG Graz, die in der Altersgruppe IVplus (17 – 19 Jahre) auf der Flöte die höchste Punktezahl erreichte und den Bundessieg erringen konnte. Jeweils fünf burgenländische TeilnehmerInnen erreichten einen ersten bzw. zweiten Platz.