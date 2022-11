Literaturhaus: Mit neuen Blättern in den Kultur-Herbst

Werbung

Erfahrungen, Identität, das Leben als Künstler, Humor und nicht zuletzt Politik – das sind die Themen von Tomer Gardis „Eine runde Sache“. Und so ähnlich könnte man die Themen zusammenfassen, die im Literaturhaus Mattersburg immer wieder im Zentrum stehen. Da passt es gut, dass der israelische Star-Autor die rege Veranstaltungstätigkeit der kommenden Wochen eröffnet.

Mit dem Roman, der ihm auch den Preis der Leipziger Buchmesse einbrachte, ist Tomer Gardi am 10. November (19 Uhr) auf Einladung des Literaturhauses zu Gast im Haus der Begegnung in Eisenstadt. Und dann gibt es auch ausreichend Gelegenheit, die neuen Literaturhaus-Räume im Kulturzentrum Mattersburg zu entdecken: Marlene Engelhorn erzählt am 23. November die Geschichte vom „Geld“, Precious Chiebonam Nnebedum liest am 2. Dezember englische Lyrik. Der English Book Club trifft sich ab 16., die monatliche Leserunde ab 17. November, die Schreibinitiative ab 12. Dezember.

literaturhausmattersburg.at