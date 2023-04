Ehrenzeichen für „Talent, Gespür und harte Arbeit“

Die Mischung an persönlichem Einsatz und G’spür macht’s aus, und das haben alle Persönlichkeiten gemeinsam, die jetzt auf Burg Schlaining zu Landes-Ehren kamen. „Gemeinsam haben die Geehrten, auch, dass sie das Burgenland in den Mittelpunkt gestellt und damit den Erfolgsweg des Landes positiv geprägt haben“, unterstrich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seiner Festrede die Leistungen. Das Komturkreuz ging als höchste Auszeichnung an fünf Persönlichkeiten.

Willi Resetarits: Der vor einem Jahr verstorbene Musiker wurde posthum auch für seinen kompromisslosen Einsatz in Menschenrechtsfragen geehrt. Als leidenschaftlicher Burgenland-Kroate und Sänger prägte er die Kulturszene, mit SOS-Mitmensch kämpfte er für soziale Gerechtigkeit. Das Komturkreuz wurde von seiner Tochter Johanna Resetarits, die ebenfalls als Musikerin bekannt ist, entgegengenommen.

Hermann Schützenhöfer: Als steirischer Landeshauptmann prägte er im „gut nachbarschaftlichen Verhältnis“ zahlreiche gemeinsame Projekte, etwa beim Bau der Schnellstraße S7 oder im Tourismus. Die Zusammenarbeit mit Hermann Schützenhöfer sei von Handschlagqualität über Landesgrenzen und politische Grenzen hinweg gekennzeichnet gewesen, wurde betont.

Pius Strobl: Seit mehr als zwei Jahrzehnten zeichnet der burgenländische Medienmanager und ehemalige Gendarm für die Spendenaktion Licht ins Dunkel verantwortlich. Strobl, der sich schon davor für soziale Belange eingesetzt hat, steht als Verantwortlicher hinter zahlreichen Projekten und Spendenaktionen, mit denen auch im Burgenland vielen Menschen in Not geholfen werden konnte.

Christian Kolonovits: Der Musiker, Komponist und Dirigent vertritt als burgenländischer ORF-Stiftungsrat auch die heimische Vielfalt. Bekannt ist Kolonovits nicht nur für die Zusammenarbeot mit sämtlichen Austropop-Größen und internationalen Künstlern, sonder ebenso für seine symphonischen Werke oder Opern. Zum 100-Jahr-Jubiläum verantwortete er die Neuinterpretation der Landeshymne.

Wolfgang Böck: Als Intendant der Schloss-Spiele Kobersdorf feiert der Schauspieler heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Die Auslastung des Theater-Festivals konnte Böck mit seinem Team durch die Jahre bei 98 Prozent halten. TV-Geschichte schrieb er in seiner Rolle des Trautmann; als Schauspieler glänzt Wolfgang Böck nach wie vor auf den Bildschirmen und jeden Sommer im Kobersdorfer Schlosshof.

Erich Hechnter: Das Große Goldene Ehrenzeichen wurde dem ehemaligen Magistratsdirektor verliehen. In seiner Funktion als höchster Beamter der Stadt Wien war Hechtner in der Verwaltung wie in der Raum- und Verkehrsplanung für Projekte verantwortlich, die auch bis ins Burgenland gewirkt haben.

Die Bilder vom Festakt auf Burg Schlaining