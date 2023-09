Krimi-Wanderung um den Neusiedler See

Knapp 100 Kilometer legte Lukas Pellmann an acht Tagen zurück: Von Illmitz über Podersdorf, Frauenkirchen, Parndorf und Jois führte die Krimi-Wanderung entlang des Neusiedler Sees bis in den Bezirk Eisenstadt, wo Donnerskirchen, die Landeshauptstadt selbst und Mörbisch weitere Stationen der Tour waren. Denn in jeder der Gemeinden gab es auch eine abendliche Lesung an einem Original-Schauplatz aus den beiden Büchern rund um Pellmanns Ermittler Nikolaus Lauda.

In Mörbisch organisierte das Gesunde Dorf die Lesung unter großem Publikumsinteresse. Auch Bürgermeisterin Bettina Zentgraf war angetan: „Mit persönlicher Widmung vom Autor versehen, gingen die Bücher weg wie die warmen Semmeln. Wer Interesse an den Regional-Krimis hat kann diese ab nächsten Donnerstag im Gemeindeamt erwerben.“

Spannung an bekannten Schauplätzen

Das Gowerl-Haus in Illmitz, die St. Martins Therme oder das Weingut Reichardt in Donnerskirchen waren weitere Schauplätze. Denn wie schon im ersten Band „Tod am Neusiedler See“ (mit Rust als zentralem Handlungsort), wird im neuen Buch „Rache am Neusiedler See“ viel Wert auf Originalität und Lokalkolorit gelegt. Dieses Mal verschlägt es den Ex-Polizisten Nikolaus Lauda auf ein Kreuzfahrtschiff am See, Spannung inklusive.

Gelesen hat Lukas Pellmann bei seiner Wanderung auch im Wohnzimmer der Pannonischen Tafel. Die Krimi-Tour hatte mit einem Spenden-Aufruf für die Tafel nämlich auch einen caritativen Hintergrund. Die exakt 92 Kilometer der Wanderung waren dabei der Richtwert. Jeden der 92.000 Meter konnten Leserinnen, Leser und Unternehmen mit je einem Cent sponsern. Als belohnung winkt (ab einer Mindestspende von zehn Euro) die namenrliche Erwähnung im dritten Band der Reihe. Denn Lukas Pellmann hat noch lange nicht genug von pannonischer Krimispannung.