Helene Fischer, Uschi Glas, Josef Hader, Konstantin Wecker und Alice Schwarzer haben eines gemeinsam: Sie alle und noch viele mehr waren bereits beim Mittags-Talk auf Radio Burgenland zu Gast. Seit April 1999 plaudern Prominente in „Mahlzeit Burgenland“ über ihre Arbeit und Persönliches.

ORF Burgenland

Die Mischung aus spannenden Geschichten und Kochrezepten wurde rasch zu einer der erfolgreichsten Sendungen auf Radio Burgenland. Zum Jubiläum blicken die „Mahlzeit“-Moderatoren Georg Prenner und Silvia Scherleitner am 6. April (von 10 bis 13 Uhr) auf die besten Momente zurück und präsentieren ein Best-of der Gäste. Einen Tag davor, am 5. April, ist die frühere Moderatorin Martha Wedral zu Gast bei „Mahlzeit Burgenland“ und erinnert sich mit Silvia Scherleitner an die Geburtsstunde der Sendung. Moderiert haben in 20 Jahren auch weitere bekannte Stimmen wie Doris Wagner, Nicole Aigner, Barbara Maras-Egermann und Marin Berlakovich.

„Die Sendung lebt von interessanten Persönlichkeiten, die in angenehmer Atmosphäre gerne bei uns zu Gast sind“, nennt Landesdirektor Werner Herics das Erfolgsrezept der Sendung, die bereits sechs Kochbücher zur Folge hatte und jeden Samstag mit dem „Gast der Woche“ auch ein Teil von „Burgenland heute“ ist.