Mit Liszt um die Welt

Mit einem Barock-Jazz Festival im März, einem Oster Festival im April und Family Concerts beim Advent Festival im Dezember erweitert das Liszt Festival Raiding sein musikalisches Angebot mit drei weiteren Konzertwochenenden neben den Zyklen im Juni und Oktober.

Mit dem Programm „Vier Jahreszeiten“ überraschen am 19./20. März Gerald Preinfalk und sein Ensemble mit einer besonderen Bearbeitung von Vivaldis Meisterstück, gut „gewürzt“ mit einer Prise an Jazzelementen und Improvisation., während Roland Batik mit Freunden und Wegbegleitern zu seinem 70er seinen ganz eigenen und besonderen Stil des „österreichischen Jazz“ präsentiert. Beim Oster Festival am 9./10. April begeben sich dann die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz mit Kammerschauspieler August Schmölzer unter dem Titel „Wege.Kreuzungen“ auf eine spirituelle Reise und der Wiener Kammerchor widmet sich im Programm „Seele.Hören“ einer Übersetzung der Musik in Empfindungen und ihrem emotionalen Gehalt.

Bei den Family Concerts des Advent Festivals schließlich schicken Schauspieler Max Müller, das Klavier-Duo Kutrowatz und ein ausgewähltes Solistenensemble am 10./11. Dezember 2.000 Kolibris, 64 Uhus, Erdferkel, Wasserschweine, Elefanten, Löwen, Affen und viele mehr beim berühmten „Karneval der Tiere“ in den Konzertsaal. Der sanftmütige „Ferdinand der Stier“ und ein buntes Hühnervolk beim „Chicken Flirt“ vervollständigen den tierischen Reigen.

Dazwischen versprechen Juni- und der Oktober-Zyklus Konzerterlebnisse der Extraklasse etwa mit Weltklasse-Pianisten wie Katie Mahan (USA), Katharina Treutler (Deutschland), Boris Giltburg (Israel), Claire Huangci (China/ USA), Ketevan Sepashvili (Georgien) und Kateryna Titova (Ukraine), dem Orchester der Wiener Akademie, mit genialer Grenzgängermusik und einer Reise um die Welt, die nach Italien über Amerika und Japan bis Russland führt zum Auftritt des sibirischen Solistinnenquintetts Il Canto gemeinsam mit dem Duo Kutrowatz. Ein Highlight im Oktober wird auch dessen Konzertabend „Heartbeat“ mit Nanae Mimura sowie David Panzl an vielfältigsten Percussioninstrumenten.