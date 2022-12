Vanessa geht zu den Walen: Oper im Oberwarter OHO

Werbung

Ein Stück mit Gänsehautmomenten. Eine große Herausforderung für das Ensemble. Ein Werk voll unbändiger Kraft mit schonungslosen Texten von Peter Wagner, umwoben von der Schönheit der Musik von Ferry Janoska. All das passiert, wenn „Vanessa zu den Walen geht“. Wenn sich die Protagonistin aufmacht, um den Walen in einem fernen Ozean beizustehen. Um die Natur, die Meere und ihre Kreaturen zu retten.

Die Road Oper wendet sich an jenen Teil der Gesellschaft, die die Welt genau so zu verantworten hat, wie sie sich heute darstellt. Kaputt und betrogen. Voll von Wirrnissen und Irritationen, die es nachfolgenden Generation nicht unbedingt einfacher macht. In Dolby Surround aufgeführt. Das Publikum sitzt mitten im Geschehen.

„Michaela Kohm spielt die Vanessa und wenn sie dann ganz oben singt, hab ich mich bei den Proben schon ertappt, dass ich nicht mehr reden konnte, weil ich so gerührt war“, schwärmt Peter Wagner von der Hauptdarstellerin.

Ferry Janoska komponiert und programmiert

„Der Gesang ist schon die halbe Miete und Ferry Janoska ist dafür verantwortlich, dass sie so hoch rauf muss“, sagt Wagner. „Ich hätte mindestens 30 Musiker gebraucht, um alles so hinzukriegen, wie ich mir das vorstellte. Das war ein budgetäres Problem“, erzählt Ferry Janoska, warum er die Road Oper zu einem großen Teil am Computer erarbeitete.

„Da hat es manchmal länger gedauert zu programmieren, als zu komponieren“, sagt Janoska, der im Stück natürlich auch auf Livemusiker wie Thomas Monetti an den Gitarren und Nikola Zechmann am Bass setzt. Wenn sich das Unbehagen der gesamten zivilisatorischen Generation in einem einzigen Stück ihren Weg bahnt.

Im Burgenland im Offenen Haus in Oberwart, in der KUGA in Großwarasdorf und im KUZ Eisenstadt. Als eine Produktion der Theaterinitiative Burgenland und dem OHO und in Kooperation mit den burgenländischen Kulturzentren und KIBu - Komponisten und Interpreten des Burgenlandes.