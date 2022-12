„Dream Road“ zu neuen Projekten

Werbung

„Empowerment“ – dieses Wort steht nicht nur auf der Agenda der EU-Initiative ganz oben: Die Stärkung und Partizipation von Roma auf allen Ebenen, besonders auch auf der politischen, ist das Ziel des Projektes „Dream Road“.

Nach 30 Monaten, in denen 15 Partner aus zehn Ländern intensiv gemeinsam gearbeitet haben, ist es zum Jahresende an der Zeit, Bilanz zu ziehen.

„Meilenstein“ für eine Erinnerungsstätte gelegt

Den österreichischen Beitrag hat die Roma Volkshochschule Burgenland geleistet; mit dem Gesamtergebnis zeigten sich nun der Vorsitzende Andreas Lehner, Geschäftsführer Horst Horvath und Feri Janoska als zweiter Vorsitzender zufrieden. Dass es nach wie vor noch viel zu tun gibt, wurde im Rahmen einer Pressekonferenz ebenso betont. Als „Meilenstein“ wird die Errichtung einer zentralen Gedenkstätte für die ermordeten Roma und Sinti des Zweiten Weltkrieges bezeichnet.

Nach Überreichung eines Positionspapiers gibt es sowohl vonseiten der Bundesregierung als auch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eine Zusage dafür. Die Finanzierung erfolgt aus einem eigenen Topf; in Wien wird bereits nach einem geeigneten Standort gesucht. Die politische Partizipation hat das für 2023 geplante Projekt „Audiri“ zum Ziel: Mit einem Mentoring-Programm werden jährlich zehn Roma und Romnja zu Workshops geladen. So soll es nicht nur eine Roma-Gemeinderätin in ganz Österreich, wie derzeit in Oberwart, geben, sondern viele, die sich einbringen.

Dasselbe gilt für „Tutori“, ein weiteres Workshop-Programm, das in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule die Inklusion in der Lehrerausbildung ermöglichen soll.

Ein gemeinsamer Auftritt und der Abbau von Vorurteilen sind zentrale Anliegen. Mit an Bord sind viele Partner-Institutionen; die internationalen Beziehungen werden, wie die „Dream Road“, auch nach Auslaufen des EU-Projektes weitergehen.