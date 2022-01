Lutzmannsburg: Junges Talent an der Orgel

Samantha Sparr hat es schon im Kindergarten immer zur Musik gezogen. Daher hat sie im Alter von fünf Jahren begonnen, Musikschulunterricht in Oberpullendorf zu nehmen. „Zu Beginn hab ich das Spielen auf der Blockflöte gelernt, danach folgten Klavier und Saxofon“, erzählt Sparr, die vor neun Jahren auch mit Gesangsunterricht in der Bella Musica Gesangschule in Stoob begonnen hat.

Damit noch nicht genug, bringt sich die Lutzmannsburgerin auch noch selbst das Spielen an der Gitarre und Ukulele bei.

Zwei Mal im Monat an der Orgel zu hören

An die Orgel kam Samantha Sparr erstmals im Herbst des Vorjahres. „Ich habe bei der Firmung meines jüngeren Bruders Klavier gespielt. Da die Pfarre gerade nach Unterstützung für Kantor Rudi Mersich gesucht hat, wurde ich gefragt, ob ich mich auch an der Orgel ausprobieren möchte. Da ich mich freue, immer wieder Neues zu erlernen, habe ich das gerne gemacht“, so die 18-Jährige, die seither zwei Mal im Monat eine Messe in Strebersdorf oder Lutzmannsburg an der Orgel begleitet.

Unterstützung erhält sie dabei von Kantor Rudi Mersich, der diese Aufgabe schon seit seinem 17. Lebensjahr inne hat. „Beim Klang der Orgel geht mein Herz auf. Das Spielen ist mein ganzes Leben. Wenn man das 55 Jahre lang tut, kann man auch gar nicht aufhören. Dennoch bin ich froh, dass jemand Junges nachkommt, denn in der heutigen Zeit ist es schwer, einen Nachfolger zu finden“, so Rudolf Mersich, der weiterhin noch als Kantor tätig bleibt.

„Ich darf ihm über die Schulter schauen und er erklärt und erzählt mir viel über die Orgel und die Theorie“, berichtet Samantha Sparr. Zusätzliche Unterstützung erhält die Lutzmannsburgerin von ihrer Klavierlehrerin Barbara Magyar-Grabner und der Organistin Marianne Uitz.

„Mit Musik kann ich mich leichter ausdrücken“

Das Spielen an der Orgel gefällt Samantha Sparr sehr, obwohl es sich zum Klavier schon unterscheidet. „Es gibt zum Beispiel Fußpedale, die Töne erzeugen und man muss die Finger länger auf den Tasten liegen lassen, damit man einen gebundenen Klang erzielt. Besonders gefällt mir aber das Mitsingen der Leute“, verrät Sparr, für die die Musik viel mehr als nur ein Hobby ist: „Die Musik ist meine große Leidenschaft. Alles, was ich in Worten oder Taten nicht ausdrücken kann, kann ich mit der Musik offenbaren“. Ihr Ziel ist es auch, als Musikschullehrerin tätig zu werden. Hierfür möchte sie Instrumental- und Gesangspädagogik, mit dem Hauptfach Klavier, studieren.

Das Klavier bespielt die 18-Jährige auch auf Hochzeiten oder im Vorjahr im Rahmen eines Konzerts des Jugendsymphonieorchesters Burgenland in Eisenstadt. Als Saxofonistin ist Sparr auch beim Lutschburger Weinklang oder bei der Bläserphilharmonie Burgenland aktiv.