Man könnte sagen: Zwischen Jung und Alt, da kracht’s … aber der Eigensinn stand Beethoven ins Gesicht geschrieben und Haydn dürfte dies bei seinem Schüler Beethoven durchaus zu spüren bekommen haben. Auf Schloss Esterházy garantiert Paul Gulda mit der originellen Beethoven-Annäherung „Haydns bester Schüler“ eine qualitätsvolle Beschäftigung im bereits ausverkauften Konzert.

Nur eines der Highlights beim Herbstgold-Festival, das gestern, Mittwoch, glanzvoll eröffnet wurde. Neben den Meistern Haydn und Beethoven stehen aber auch die Einflüsse der türkischen Musik von der Klassik bis zur Gegenwart im Zentrum. Nicht umsonst steht die Uraufführung des Cellokonzerts des türkisch-stämmigen Komponisten Fazil Say (mit Nicolas Alt- staedt am Cello) am Sonntag am Programm im Haydnsaal.

Was nun Haydns Oper „L’incontro improvviso“ damit zu tun hat? Sie wurde sieben Jahre vor Mozarts „Entführung aus dem Serail“ aufgeführt und spielt in den von den Osmanen beherrschten Kairo. Sie war das Herzstück eines großen viertägigen Festes 1775 auf Schloss Fertőd anlässlich eines Besuchs des Wiener Kaiserhofs. Diese Aufführung darf man zumindest musikalisch als bewährte Übernahme der Donaufestwochen im Strudengau bezeichnen. Nun findet diese halbszenisch am 18. September im Haydnsaal ins Programm des Herbstgold-Festivals. Unter der Dirigentin Michi Gaigg steht das L’Orfeo Barockorchester.

Auf Schloss Esterházy stimmen eine Skulptur von Katrin Plavčak sowie Videos von Tobias Hermeling als visuelle Präludien zu den einzelnen Konzerten als Auftragswerke des Festivals das Publikum zusätzlich auf die musikalischen Erlebnisse ein. Das umfangreiche Programmbuch des Festivals rundet das Angebot mit Einführungstexten zu den Konzerten und mit Essays besonders lesenswert ab.