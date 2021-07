Worauf freuen Sie sich besonders in der „West Side Story“? Worauf darf sich das Publikum freuen?

Alfons Haider: Ich habe das Stück zum ersten Mal mit 17 in London gesehen. Da sitzt man da und weint – über die Dramatik, dass Menschen auch heute noch von Unterschieden so entzweit werden. Jeder Jugendliche sollte das Stück sehen. Werner Sobotka ist es als Regisseur gelungen, all das einzufangen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich danke Peter Edelmann für den Mut, das Musical anzusetzen. Auch wie er die Verhandlungen um die Rechte durchgestanden hat und natürlich die Pandemie.

Musical oder Operette – um diese Frage gibt es immer wieder auch Diskussionen …

Haider: Diese Bühne ist kein Altar, die kann alles, auch Musical. Natürlich ist „West Side Story“ eine Ausnahme, die gekrönte Perle des Musicals. Kastldenken ist aber etwas, das mich immer geärgert hat. Und Musical ist sozusagen die Tochter der Operette. Ich habe schon bei meiner Bewerbung gesagt, ich will versuchen, jüngeres Publikum zu gewinnen, aber das Stammpublikum nicht zu verlieren.

Wie kann das gelingen?

Haider: Das ist das Spannende am Theater: Wenn man das Publikum nicht woanders hinführt, kann es auch nicht wissen, ob ihm das gefällt. Das ist meine Aufgabe, meine Vision. Man unterschätzt, wie sehr das Publikum bereit ist, Veränderung anzunehmen und sich auf etwas Neues einzulassen.

Und solche Visionen gibt es auch für jOPERA auf Schloss Tabor?

Haider: Auch für jOPERA habe ich viele Träume. Es gibt einige Operetten, die kaum gespielt werden – „Die schöne Helena“ oder „Die ungarische Hochzeit“. So etwas würde sich fantastisch anbieten. Es geht auch darum, zwischen Mörbisch und jOPERA einen Bogen zu spannen, eine Symbiose, ein Thema zu haben. Auch für die Bewerbung und für den Tourismus. Wir wollen die Festivalszene in Deutschland wieder populärer machen.

Sie haben bei Ihrem Antritt angekündigt, sehr viel im Land unterwegs zu sein. Wie ist es Ihnen in den ersten Monaten ergangen?

Haider: Ich glaube, ich habe nicht übertrieben und mittlerweile weit über 300 Menschen kennengelernt. Ich bin immer noch begeistert, mit welcher Offenheit und Freundlichkeit ich hier aufgenommen werde. Die Leute sagen mir auch, was sie wollen und was sie nicht wollen. Eine schöne Begegnung hatte ich in Eisenstadt. Da hat eine ältere Dame zu mir gesagt: „Wissen Sie, früher habe ich meine Enkel zwingen müssen, dass sie mit mir in die Operette gehen. Heuer nehmen sie mich in die ,West Side Story’ mit.“ Und das ist mein Ziel, diese Schwellenangst zu nehmen.

Es geht also immer auch darum, etwas Neues zu bieten?

Haider: Theater heißt Veränderung. Das heißt ja nicht, dass alles in Stein gemeißelt ist. Wenn es zu keinen Veränderungen kommt, wird’s irgendwann langweilig. Dass es wie in Mörbisch immer die hochstehende Qualität bleiben wird, das ist klar. Das ist so ein fantastisches Team, da sind wir wirklich beschenkt. Ich bin jetzt im letzten Drittel meines Lebens, das kann ich so sagen. Und das alles ist mir ein Herzensanliegen, ebenso wie es früher als Intendant in Stockerau war. Ich habe immer eine enge Verbindung mit dem Publikum gehabt, daran erinnern sich die Menschen auch.

Interview: Wolfgang Millendorfer