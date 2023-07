Mamma Mia - welch Abend!

Als 2021 Alfons Haider die Generalintendanz der Seefestspiele Mörbisch übernahm und ankündigte, statt Operetten in Zukunft Musicals aufführen zu wollen, war die Aufregung groß. Mittlerweile haben sich (möglicherweise auch durch den niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees) die Wogen geglättet. Und was soll man sagen? Mit der Aufführung des diesjährigen Pop-Komödien-Musicals Mamma Mia landete er einen Volltreffer. Ausverkaufte Vorstellungen und ebenfalls ausverkaufte Zusatztermine geben ihm Recht.

Ach, wie herrlich kitschig!

Empfangen wurde man bei der Premiere am 13. Juli von der Kulisse eines typisch griechischen Dorfes, dahinter das blaue Meer ... Na gut, es war unser Neusiedler See, aber er gab sein Bestes. Das Bühnenbild war in strahlendem Weiß-Blau gehalten, das sich bestens dafür geeignet hat, die bunten Lichtspiele zur Geltung zu bringen. Wunderschön-kitschig ist wohl die beste Beschreibung. Sommerfeeling war alleine schon dadurch garantiert.

Es waren junge, vor Lebensfreude sprühende Darsteller, die es unter der Anleitung des Regisseurs Andreas Gergen bestens verstanden, Leichtigkeit und Spritzigkeit auf ihr Publikum zu übertragen. Anna Rosa Döller und Timotheus Hollweg gaben als Sophie und Sky ein entzückendes, junges Pärchen ab, Bettina Mönch bezauberte in der Rolle der Mutter Donna.

Bewegende Welthits

Bei den Songs „Dancing Queen“, „Super Trouper“ und „Mamma Mia“ wurde mitgesummt und fast jeder (weibliche) Besucher hatte ein Lächeln auf seinen Lippen. Natürlich gab's dann auch fürs Herzerl „The Winner Takes it All“, bei dessen Darbietung dem Einen und Anderen (ja, auch mir) doch schon ein Tränchen die Wange herunterkullerte. Gott sei Dank war es aber bald getrocknet und die alles überstrahlende Sonne von Mamma Mia erhellte wieder die Nacht, so dass man umfangen war von purer Lebensfreude, die man gemeinsam teilte.

Was kann eine kulturelle Darbietung Schöneres bewirken, als dass man glücklich und beschwingt nach Hause fährt und noch lange den Emotionen dieses Erlebnisses nachspüren und nachempfinden kann.