Regisseur Werner Sobotka hat dafür die gigantische Seebühne der Festspiele in ein kleines Manhattan verwandelt. Und auch beim Cast kann er auf glaubhaftes Personal zurückgreifen, ist doch etwa mit Paul Schweinester und Valerie Luksch als Tony und Marie ein ebenso etabliertes wie junges Ensemble verpflichtet. Gespielt wird an den Gestaden des Neusiedlersees dann bis 14. August. Offen ist derzeit noch, wie es kommendes Jahr in Mörbisch weitergeht. Gerüchten zufolge hat der neu verpflichtete Generalintendant Alfons Haider mit "The King and I" aber bereits das nächste Musical im Talon.

(mehr Infos: www.seefestspiele-moerbisch.at)