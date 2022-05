Silos als nachhaltige Kunstwerke

Werbung

Rund 300 Stück von ihnen prägen das Landschaftsbild in ganz Österreich, besonders aber in Niederösterreich und dem Burgenland. Die Rede ist von Silotürmen, die man nahezu in jedem Bezirk in verschiedenen Höhen und Formen wiederfindet.

Der Piestinger (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und gebürtige Nordburgenländer Armin Knöbl beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit Silos und überlegte, wie man diese zum nachhaltigen Wahrzeichen machen könnte. Und so wurde der Verein „Silosophie“ geboren. Dieser will den geschichtsträchtigen Türmen einerseits neues Leben einhauchen, andererseits aber auch etwas für den Klimaschutz tun.

Aus grauen Mauern Kunstwerk machen

Doch wie genau soll das funktionieren? „Es zeichnet sich ab, dass in den nächsten Jahren die meisten Silotürme zugesperrt werden und darin kein Getreide mehr gelagert wird“, erzählt der Unternehmer. Ziel von Knöbel und seinem mittlerweile vierköpfigen Team ist es, die Silos zu „recyceln“, wie er sagt. Einerseits möchte er den Turm künstlerisch gestalten. „Die Bürger der Region haben die Möglichkeit, ihre Ideen mit eigenen Zeichnungen einbringen zu können“, will der Verein auch die Menschen aus der direkten Umgebung mit in das Projekt miteinbeziehen.

Aus Siloturm wird ein „Dorfkraftwerk“

Zum anderen will das „Silosophie“-Team aus den Silos aber auch Sonnenkraftwerke machen. Auf den Sonnenseiten werden Module montiert, die dann Strom erzeugen sollen. In weiterer Folge könne man eine Energiegemeinschaft gründen und aus dem ehemaligen Getreidespeicher ein „Dorfkraftwerk“ machen.

Sein erstes Projekt will der Verein in Niederösterreich umsetzen – und zwar in Engelhartstetten im Bezirk Gänserndorf. Hier soll der Siloturm, der das Ortsbild seit Jahrzehnten prägt, zum „Turm der Zukunft“ werden. Um dieses Projekt allerdings komplett umsetzen zu können, sind Knöbel und sein Team auf finanzielle Hilfe angewiesen. Deshalb riefen sie eine Crowdfunding-Aktion ins Leben. Um den Silo auch künstlerisch gestalten zu können, werden nämlich rund 9.000 Euro benötigt. „Das Crowdfunding läuft noch bis 30. Mai und für unsere Unterstützer gibt es ein spannendes Dankeschön abzuholen“, rührt Armin Knöbl die Werbetrommel. Weitere Infos gibt es unter:

