Die mittlerweile 25. Auflage des Bandwettbewerbs geht unter dem bewährten Titel „America is waiting“ trotz Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise über die Bühne. Diese Bühne ist vorerst noch virtuell; das Finale wird von 3. Juli noch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Alles Weitere läuft aber wie geplant: Egal ob aufstrebende Band, Duett oder Solokünstler – das Landesjugendreferat bietet dem Nachwuchs eine Plattform.

Der Vorbewerb läuft online auf der Seite www.songchalenge.at; Musiker können zwei Songs einsenden. Bewertet werden die Beiträge von einer Fachjury. Die zuständige Landesrätin Daniela Winkler betont: „Wir haben in der Covid-19- Krise auch bei unseren Jugend-Veranstaltungen schnell reagiert und ich freue mich sehr, dass unsere Bewerbe nun über eine digitale Bühne gehen können. So konnten der Rede- und Karaokebewerb 2020 unter Berücksichtigung der Maßnahmen online veranstaltet werden. In gleicher Weise läuft der 25. Bandwettbewerb.“

Anmeldung bis 26. April auf www.songchallenge.at