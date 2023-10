Preise und Stipendien: Die Kunst im Rampenlicht

Die KUGA in Großwarasdorf bot am Dienstagabend eine besondere Bühne für Kunst- und Kulturschaffende aus dem Burgenland. Hier wurden drei Preise und zwei Stipendien des Landes verliehen: Der Literaturpreis des Landes Burgenland 2023 ging an den Eisenstädter Raoul Eisele.

Für sein künstlerisches Schaffen wurde der Eisenstädter Ralo Mayer mit dem Förderpreis für zeitgenössische Bildende Kunst ausgezeichnet. Die Gewinner der Architekturpreise sind die Hausdorf Ziviltechniker Architekten GmbH, INNOCAD architecture und das Architekturbüro Dietmar Gasser. Zudem erhielt das Architektenkolle-ktiv ViA ZT KG einen Anerkennungspreis.

Erstmals vergeben wurden zwei, mit jeweils 12.000 Euro dotierte große Kunststipendien: Das Stipendium für Darstellende Kunst erhielt Johannes Hoffmann, Konstantin Milena Vlasich wurde mit dem großen Kunststipendium für Literatur geehrt. Diese Stipendien entstanden im Austausch zwischen Land und Kulturszene und sollen spannende und bereits festgelegte Projekte über einen längeren Zeitraum unterstützen.

Die vergebenen Preise seien „ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für Leistungen burgenländischer Kulturschaffender und Ausdruck einer lebendigen Kultur- und Kunstszene. Kunst und Kultur, in all ihren Facetten und Ausdrucksformen, sind wesentliche Teile unserer Identität“, betonte Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil, der die Auszeichnungen in der KUGA mit Abteilungsleiterin Claudia Priber übergab. Insgesamt gab es für die Preise und Stipendien 125 Einreichungen, die von fünf Fachjurys bewertet wurden.