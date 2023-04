Prenner & Philharmonie: Pannonisch grenzenlos in der Mühle

Werbung

Das Burgenland in seiner Vielfalt ist ein wohlbekannter Leitsatz – wie das aber vertont klingen kann, das beweist die Cselley Mühle dieses Wochenende. Pannonische Volkslieder, „übersetzt“ in die heutige musikalische Sprache bringt Max Prenner am Freitag mit seinem Ensemble auf die Stadlbühne.

Mit dem Album „tiramtiro!“ hat sich Prenner als Allrounder zwischen Pannonien, Chanson und Jazz neu erfunden und gefunden. Grenzen gibt es da sowieso keine; und ebenso verschwimmen die Grenzen zwischen Lebenslied und Leidenslied zu echter Lebenfreude. Wie kraftvoll und weltoffen burgenländische Musik mit dem gewissen Etwas wird, das zeigt Max Prenner im Quintett und mit den Stücken, die damit an den Ort ihrer Aufnahme zurückkehren. Das wird besonders stimmungsvoll!

Italienisches Flair bei der Matinee. Sängerin Ana Maria Labin und Dirigent Enrico Onofri. Foto: Haydn Philharmonie

Lebensfreude auch bei der Sonntags-Matinee

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird eine echte Premiere nur zwei Tage darauf: die Csello-Klassikreihe mit der Österreichisch Ungarischen Haydn Philharmonie. Das Klassik-Konzert im lockeren Rahmen bringt die „Magical Brothers“ Joseph und Michael Haydn und viele Meister mehr. „Jauchzet und jubelt“, lautet das Motto zur sonntäglichen Frühlingsmatinee (11 Uhr) mit Ana Maria Labin als Solistin und Dirigent Enrico Onofri.

Die Kooperation von Haydn Philharmonie und Csello soll künftig regelmäßig klassische Klänge in die Mühle bringen. Infos und Karten gibt’s online unter www.csello.at