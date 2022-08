Die Kraft der Liebe: Musical- & Special Olympics-Stars im Steinbruch

Werbung

Die größten Hits aus „Sister Act“, „Moulin Rouge“, „Elisabeth“ und Co., gesungen von den größten Musicalstars Österreichs und Deutschlands – die Vorfreude auf „The Grand Show“ im Steinbruch St. Margarethen liegt schon in der Luft.

Hier wird nicht nur mit Herz an einer aufwändigen Bühnenshow gearbeitet, hier teilen sich Stars wie Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Tertia Botha oder Drew Sarich mit den Sängerinnen und Sängern des Chors Burgenland eine Bühne.

Dieses Mal werden auch internationale Tänzerinnen und Tänzer dabei sein. Und einen ganz besonderen Auftritt haben dabei Vertreterinnen und Vertreter der Special Olympics, die bei den nationalen Spielen im Burgenland höchst erfolgreich waren.

„Das wird für alle ein unvergessliches Erlebnis werden, auch für die Zuseher“, dankt Pierre Gider, Global Advisor for Dancing bei den Special Olympics, den Veranstaltern des Musical-Events. Und dieses steht heuer auch wieder ganz im Zeichen der Liebe in all ihren Formen und Farben!

