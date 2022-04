„Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“: Passionsspiele mit Herz

Werbung

„Jede Zeit hat ihre eigenen Fragen und Antworten.“ Unter diesem Aspekt wird in „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ auch die Geschichte Jesu in neuen Ansätzen erzählt: In der neuen Inszenierung der Passionsspiele St. Margarethen wird die Geschichte von den Emmausjüngern erzählt, die nach der Kreuzigung dem „lebenden Liebenden“ in der Gestalt des Auferstandenen begegnen.

Die Passionsspiele, die seit 1926 aufgeführt werden, finden damit einen neuen, zeitgemäßen Zugang, der neben dem neuen Text auch eine neue Bühne umfasst.

In der beeindruckenden Naturkulisse sind rund 500 Darstellerinnen und Darsteller involviert. Die Vorstellungen, die von 26. Mai bis 10. Juli laufen, rücken näher; , das ganze Dorf ist auf den Beinen. Denn die Passionsspiele St. Margarethen sind eine Herzensangelegenheit für gute Zwecke. Infos und Karten unter www.passio.at