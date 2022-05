Starke Texte gegen Diskriminierung und Gewalt

Werbung

Seit mehr als 15 Jahren laden das „Forum Gewaltfreies Burgenland“ und die Kinder- und Jugendanwaltschaft zum Wettbewerb im Zeichen des goldenen Kleeblattes – und diese Auszeichnung gilt seit Anbeginn über die Landesgrenzen hinaus als renommierter Literaturpreis.

182 Beiträge langten im Vorjahr zum Thema „Schluss mit Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus“ ein, zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Burgenland gesellten sich wieder etliche aus Deutschland, dazu kamen Beiträge aus Dänemark, Schweden oder sogar Costa Rica.

Mithilfe einer fachkundigen Jury aus Schreibenden, Journalistinnen und Journalisten wurden die Siegertexte gekürt – und vor Kurzem konnten die Preise endlich auch wieder im bewährten Rahmen persönlich in der KUGA Großwarasdorf übergeben werden.

"Gemeinsam gegen Gewalt"

Jugend-Landesrätin Daniela Winkler ehrte die Gewinnerinnen gemeinsam mit Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann. Man dürfe Gewalt und Diskriminierung keinen Platz in der Gesellschaft geben, betonten beide den Grundgedanken des Forums, vielmehr bedürfe es einer Haltung, „die Menschen sich als Teil einer großen Gemeinschaft verstehen lässt“.

In diesem Sinn kamen auch die kreativen Ausrufezeichen gegen Diskriminierung bei Jury und Publikum an. Trotz der schwierigen Themen kam in der KUGA auch die gewohnt familiäre Stimmung auf. Zum literarischen Genuss gab es Kunst: Petra Neulinger zeigte ihre Bilder, die auch den vorangegangenen Kleeblatt-Sammelband illustrieren. Erhältlich sind die Bücher bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft.

Mit ihren starken Texten überzeugten die Preisträgerinnen des goldenen Kleeblattes:

1.Platz: Malak Aderounmu (Deutschland)

2.Platz: Birgit Hofmann-Neuhold (Oberschützen)

3.Platz: Nora Braun (Purkersdorf) & Johanna Wack (Deutschland)

Sonderpreise für Jugendliche: Nora Braun (Purkersdorf), Olga Nora Rupp (Kleinwarasdorf), Ronja Fischer (Deutschland), Tabita Konde (Traismauer), Lani Otten (Deutschland)