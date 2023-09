Festival-Start: Die Sehnsucht nach Herbstgold wird bald erfüllt

Mit Joseph Haydn und dessen Opernrarität „Acide“ gibt schon der erste Abend des diesjährigen Herbstgold-Festivals am 9. September einen kräftigen Vorgeschmack auf die zwei Wochen, in denen auf Schloss Esterházy in Eisenstadt wieder Weltstars der Klassik und zeitgenössischen Musik gastieren. Intendant Julian Rachlin dirigiert dann am 13. September zum Eröffnungskonzert einmal mehr das Chamber Orchestra of Europe – und schon sind Publikum und Musikwelt mittendrin im Festivalmotto „Sehnsucht“.

Julian Rachlin. Als Intendant, Solist und Dirigent im Festival-Einsatz. Foto: Julia Wesely

Der Intendant tritt später auch noch als Solist und Kammermusiker auf; zwölf Veranstaltungen umfasst das Programm, das Julian Rachlin mit seinem Team zusammengestellt hat. Wieder sind große Stars und Entdeckungen dem Ruf des Geigers und Intendanten gefolgt: Die Gästeliste reicht von Geigerin Vilde Frang, Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer über Hollywood-Legende George Hamilton und Pianist Kirill Gerstein bis zum Janoska Ensemble.

Stargeigerin Vilde Frang wird ebenfalls in Eisenstadt erwartet. Foto: Marco Borggreve

Wie gehabt bedeutet die Herbstgold-Zeit eine Zeit der musikalischen Vielfalt, auch neue Pfade werden betreten: mit Jazz, Weltmusik satirischer Rezitation auf der Bühne, mit Kunst-Installationen im Schlossquartier und offen zugängigen Talk-Runden am Vorplatz des Schlosses. Der gesamte Platz – vom Hotel Galántha über die Selektion Burgenland bis zum Restaurant Henrici präsentiert sich in strahlenden Herbstgold-Farben. Die Landeshauptstadt ist wieder bereit für den Festival-Glanz.

Das Janoska Ensemble sorgt in bewährter Manier für Schwung im Haydnsaal. Foto: Julia Wesely

Herbstgold 2023: Alle Konzerte auf einen Blick

9. September (19.30 Uhr): Prélude – Oper „Acide“ (Regie: Carolin Pienkos & Cornelius Obonya)

13. September (19.30 Uhr): Eröffnungskonzert – Julian Rachlin, Chamber Orchestra of Europe

14. September (19.30 Uhr): Jazz Standards – Danny Grissett, Jim Rotondi, Josh Ginsburg, Francesco Ciniglio

15. September (19.30 Uhr): Vilde Frang & Friends

16. September (19.30 Uhr): Lucy Crowe, Maxim Emelynychev, Chamber Orchestra of Europe

17. September (11 Uhr): Isidore String Quartett / (18 Uhr) Julian Rachlin, Kirill Gerstein

19. September (19.30 Uhr): Kino – „Die Dirigentin“

21. September (19.30 Uhr): Rezitation & Konzert – George Hamilton, Julian Rachlin, Sarah McElravy, Maximilian Kromer, Omer Meir Wellber, Orchester der Volksoper Wien, Sergei Dreznin

22. September (19.30 Uhr): Julian Rachlin, Boris Brovtsyn, Sarah McElravy, Eckart Runge

23. September (11 Uhr): Satirische Matinee – Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Julius Drake / (19.30 Uhr) Janoska Ensemble, Ida Kelarová, Roma-Kinderchor Čhavorenge, Desiderius Dužda, Kearová Trio

24. September (11 Uhr): Julian Rachlin, Andrés Orozco-Estrada, Filarmonica della Scala