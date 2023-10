Kulturzentren machen die Türen für heimische Kunst noch weiter auf

Die Pressekonferenz zur Ankündigung des KUZ-Programms wurde mit Überraschungsgast Tricky Nicki gleich zur Übung in Zauberei und Bauchreden. Wenn der Kabarett-Zauberer im März im Kulturzentrum Eisenstadt die Burgenland-Premiere feiert, ist er in bester Gesellschaft: Bis zum Winter 2024 gibt’s in sechs Häusern Highlights am laufenden Band: Theater, Kleinkunst und Konzerte mit Namen wie Konstantin Wecker, Ernst Molden und Ursula Strauss, Cornelius Obonya, Lydia Prenner-Kaspar, Karl Markovics oder Maschek.

Schon bei der Pressekonferenz gab Tricky Nicky Einblick in die Kunst des Zauberns und Bauchredens. Im Frühjahr gastiert er mit dem neuen Programm "GrößenWAHN" im Burgenland. Foto: Wolfgang Millendorfer

Neuerungen kündigten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Kultur-Burgenland-Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax und Thomas Mersich als kaufmännischer Leiter mit dem Programm ebenfalls an. Zum einen wird das Abosystem analysiert und in Zukunft modernisiert (angedacht ist etwa ein Jugendabo zum Schulstart), zum anderen wird in die Infrastruktur und in die heimische Szene investiert.

„Gratis“-Öffnung für Künstlerinnen und Künstler

Der Landeshauptmann erinnerte an die Gesprächsrunden mit Kulturschaffenden, in denen seitens der Szene unter anderem der Wunsch nach Auftrittsmöglichkeiten unterstrichen wurde. Dem komme man mit einem Zwei-Millionen-Förderpaket und mit der Öffnung der Häuser nach.

So können Künstlerinnen und Künstler eine neue Förderung beantragen, um ihre Produktionen an den Standorten auf die Bühne zu bringen. Die Kulturbetriebe Burgenland stellen dafür die Räumlichkeiten, das Personal und das technische Equipment kostenlos zur Verfügung.

Die Stars und Tourneetheater-Produktionen bleiben aber ein gewichtiges Standbein im Programm. 50 Jahre nachdem mit dem Baustart des (mittlerweile umgebauten) Kulturzentrums Mattersburg der Grundstein gelegt wurde, will man nun noch mehr: Sieben Zentren sollen am Ende des Tages alle sieben Bezirke als „kulturelle Nahversorger“ abdecken.

Bald Neuigkeiten zum KUZ-Neusiedl

Zum Betrieb der Kulturzentren Eisenstadt, Mattersburg und Oberschützen läuft der Umbau des KUZ Güssing, im Mittelburgenland wird auch das Liszt-Zentrum Raiding bespielt (und über den Winter ausgebaut), im Bezirk Jennersdorf wurde Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach über die Sommersaison hinaus positioniert. Mit den Zahlen aus dem Vorjahr zeigte sich Mersich zufrieden. Zu knapp 1.000 Veranstaltungen seien über 125.000 Besucher gekommen. Am höchsten sei mit 92 Prozent die Auslastung beim Kabarett.

Spannend wird es demnächst im Bezirk Neusiedl am See: Angekündigt wurde ein eigenes Kulturzentrum für die Bezirkshauptstadt ja schon vor einiger Zeit. Landeschef Doskozil ließ nun aufhorchen, dass man bezüglich des Standortes in finalen Gesprächen sei und bald ein Ergebnis präsentieren werde.

Infos und Karten auf www.kultur-burgenland.at