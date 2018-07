Land Burgenland will Rechtssicherheit für Bruegel-Bild .

Das Kunsthistorische Museum zeigt ab 2. Oktober anlässlich des 450. Todestages von Pieter Bruegel dem Älteren am 9. September 2019 zahlreiche seiner Werke. Ein Gemälde des niederländischen Malers - "Die Predigt Johannes des Täufers" - hängt seit knapp 100 Jahren in einem Budapester Museum und soll laut "Kurier" Teil der Stiftung Güssing sein. Das Land Burgenland will nun Rechtssicherheit schaffen.