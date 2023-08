Picture on: Festival-Finale mit Herz

Die Pinkarocker und Pinkarockerinnen zeigten keine Ermüdungserscheinungen – im Gegenteil: Traumwetter und beste Stimmung machten den Start ins Finale leicht. Schon zu Mittag gab’s den ersten Höhepunkt mit der kultigen Lesung am Strand: Schauspieler Christoph F. Krutzler hatte als Intendant der Herzen mit Johannes Zeiler und Lukas Watzl zwei Kollegen und Texte mit Biss mitgebracht. Der Sprung in die Pinka war für viele ebenfalls wieder Pflicht.

Tradition hat auch der Festzug zum Festgelände: mit dem Musikverein Eberau einmal durchs Dorf und vor die Bühne im Schatten der Kirche, wo schon Stromgitarren, Saxophon und Synthesizer warten – das ist eben das Picture on. Der Kulturverein KuKuK und das Team an Ehrenamtlichen hat sich wie immer ins Zeug gelegt, Unterstützung und gute Laune gab’s von allen Seiten.

Neuer Austropop und „Pinkawossa“

Und natürlich gab’s viel Musik, quer durch die Stile und offen für alles. Neue heimische Heldinnen und Helden wie die Leftovers, Avec oder OSKA und Legenden wie Pfleger Gober Pfleger trafen auf die Zahoracka Banda oder Attwenger. Therapy? und Airbourne bedienten die Rockfans großzügig, der Urlaut lieferte ein Top-Heimspiel, die Folkshilfe bat zum Tanz …

So ging es bis zur späten Stunde bei „Pinkawossa“ (dem legendären Uhudler-Spritzer), „Pinkagold“ (dem hauseigenen Festivalbier) und regionaler Verpflegung, und für einige folgte noch das tatsächliche Finale beim Camping am Sportplatz. Dort sitzen die Festival-Fans am Sonntag noch zum ausgedehnten Frühstück beisammen, denn so schnell will keiner heim aus Bildein.