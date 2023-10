„Mit Humor lockt dich die Ermi-Oma aus deiner Blase raus“

„Heimsuchung“ heißt das siebente Programm, das der steirische Kabarettist (und frühere Wahlburgenländer) Markus Hirtler als Ermi-Oma bestreitet. Seit 20 Jahren setzt sich der gelernte Diplomkrankenpfleger, Pflegedienstleiter, Heimleiter und Sozialmanager in seiner „Lebensrolle“ mit der älteren Generation auseinander. Und mit seinem Humor setzt er sich vor allem auch für sie ein.

Die BVZ sprach mit Markus Hirtler im Vorfeld seiner Auftritte, die ihn mit dem brandneuen Programm – wie der Titel sagt, sucht die Ermi-Oma darin ein neues Heim – auch in die Kulturzentren Oberschützen und Güssing sowie in die KUGA Großwarasdorf führen.

Die Ermi-Oma ist auch schon 20 Jahre alt … wie feiert sie den Geburtstag?

In tiefer Dankbarkeit! Die habe ich nach der Premiere des neuen Programms empfunden. Es ist einfach ein Geschenk, das alles machen zu können: wenn man Kreativität erlebt, und wenn es auf der Bühne flutscht … Wenn man so darüber nachdenkt – man hat als Mensch nichts in der Hand, ich kann nicht einmal mein eigenes Herz schlagen lassen. Ich kann nur darauf hoffen und das Leben dankbar annehmen, und deshalb liebe ich das Programm. Mit Humor kann ich die Menschen aus ihrer Blase herauslocken, und dann sehen sie aus der Vogelperspektive auf die ernsten Dinge des Lebens.

Wie hat sich der Zugang zu Ihren Themen im Lauf der Jahre entwickelt?

Ich mag ganz einfach die Menschen. Ich finde es faszinierend, dass jeder seine eigenen Prägungen hat, und dass man sich trotzdem begegnen und einander respektieren kann. Das gilt genauso zwischen Älteren und Jüngeren. Die Ermi-Oma ist ein Konglomerat aus Begegnungen mit vielen Menschen. Da hat übrigens auch das Burgenland eine wichtige Rolle gespielt: Eine Zeitlang habe ich mit meiner Familie in Grafenschachen gewohnt und in Pinkafeld als Krankenpfleger gearbeitet. Da habe ich den Menschen immer gern zugehört, habe Lebensgeschichten erfahren und mich gefragt: Wie macht man das in so einem langen Leben, wie übersteht man einen Krieg, wie verkraftet man es, wenn geliebte Menschen sterben, wie kommt man mit der heutigen Zeit zurecht?

Das Pflege-Thema kennen Sie also aus erster Hand. Angesichts der politischen Diskussionen dazu – was würden Sie sich ganz pragmatisch wünschen?

Ich wünsche mir ein ehrliches, transparentes Hinschauen, weg von den Hochglanzbroschüren. Die alten Menschen sind ja nicht dumm: Sie wissen, dass der Schritt ins Heim vermutlich der letzte Schritt im Leben ist; sie wissen auch, dass es nicht ihr Zuhause ist. Aber zu Hause ist es auch nicht mehr gegangen, sonst wären sie ja nicht ins Heim gekommen. Wenn dann Hochglanzbroschüren eine Heimwelt vorgaukeln, in der das Pflegepersonal mit den Bewohnern Karten spielt und Torte isst, obwohl die Mitarbeiter wegen Personalmangel oft völlig überfordert sind, dann ist das keine ehrliche und transparente Darstellung der Realität und führt zu falschen Erwartungen und Frustration.

Die Ermi Oma sucht sich ein neues Heim, wird im Heim gesucht und besucht ... eine wahre "Heimsuchung" eben. Foto: Markus Wache

Mit Ihrer Figur setzen Sie sich also tatsächlich sehr emotional für Ihre Ansichten ein …

Ich erlebe so viele ältere Menschen mit so großen emotionalen und sozialen Kompetenzen. Wir haben da ganz viele ganz wertvolle Menschen, und ich möchte, dass die in der Mitte ankommen. Du hast Kompetenzen von Jahrzehnten, dann gehst du in Pension, und auf einmal interessiert sich niemand mehr für dich. Manchmal hat man das Gefühl, unsere Gesellschaft interessiert sich nur für „jung, dynamisch, erfolgreich und sexuell aktiv“.

Über welche Fragen spricht die Ermi Oma derzeit mit dem Publikum?

Die Ermi-Oma wird ja im Heim gesucht und besucht und von jungen Menschen herausgefordert, über Themen nachzudenken, die unsere Jugend beschäftigen. Was passiert da, mit dem Klimawandel, mit dem Gendern, mit Geschlechterfragen? Sie holt das Publikum ab und provoziert zugleich das Nachdenken. Deshalb ist mir der Humor so wichtig, denn er lockt dich aus deiner Blase raus. Das ist mein Zugang zum Kabarett, eine sozialkritische Auseinandersetzung, und der Humor ist das Werkzeug, um in die Tiefe zu kommen.

Und was sagen eigentlich die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer?

Früher haben sie gesagt: „Danke, junger Mann, dass Sie das thematisieren!“ Heute sagen sie nicht mehr „junger Mann“ zu mir (lacht). Ich bin ja selbst schon Opa. Auf jeden Fall tut es den meisten gut, über ernste Themen auch herzhaft lachen zu können. Und ich mache ja keine Witze auf Kosten der alten Menschen, es kriegen eher die Jungen ihr Fett weg.

Ermi Oma live

Mit dem Jubiläums-Programm „Heimsuchung“ ist die Ermi Oma bis März auf großer Tour. Jetzt ist sie drei Mal im Burgenland zu sehen:

17. Oktober: Kulturzentrum Oberschützen

18. Oktober: Kulturzentrum Güssing

19. Oktober: KUGA Großwarasdorf

Im November und Dezember folgen Auftritte im Martinihof Neudörfl und im Kulturzentrum Eisenstadt. Karten auf oeticket.com / Infos und alle Termine auf www.ermi-oma.at