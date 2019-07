Nach dem Festival ist vor dem Festival. Erst am Wochenende sorgten Groove Quake und Lovely Days rund um Schloss Esterházy für Top-Stimmung mit Top-Musik-Acts. Und schon beginnt die Vorfreude auf das kommende Jahr.

Jim Rakete DeepPurple

Wie die Veranstalter von „Barracuda Music“ nun bekannt gaben, werden am 4. Juli 2020 wahre Legenden der Rockmusik in Eisenstadt erwartet: Deep Purple kehren – nach ihrem fulminanten Auftritt im Jahr 2016 – in den Schlosspark zurück! Etliche weitere klingende Namen werden das Line Up noch erweitern.

Karten sind bereits erhältlich: Early-Bird-Tickets gibt’s ab sofort auch auf bvz.at/ticketshop