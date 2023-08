Ab 30. August heißt es: „Das Leben ist ein Hund“

Das Uhudlerlandestheater vereint Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Sparten mit einem vielseitigen Projekt. Die Produktionen des Uhudlerlandestheaters werden als Fest der darstellenden Künste gefeiert und versammeln jährlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus Nah und Fern zu einem unvergleichlichem Spektakel.

Acht Aufführungen auf Schloss Tabor

Am 30. August startet die Komödie „Lache Bajazzo!“ – La vita e bello! oder: Das Leben ist ein Hund. Insgesamt wird es achtmal auf Schloss Tabor aufgeführt. Die öffentliche Generalprobe findet am Mittwoch, dem 30. August um 20 Uhr statt. Weitere Termine für die Komödie in zwei Akten sind am 31. August, am 1. und 2. September sowie am 8. und 9. September (jeweils 20 Uhr). An den beiden Sonntagen am 3. und 10. September findet um 11 Uhr jeweils eine Matinee statt. Martin Weinek als Intendant auf der BühneIntendant des Stücks ist Martin Weinek, der erst kürzlich bei „Die schöne Helena“ auf Schloss Tabor mitgewirkt hat. Regie der Komödie führt Andy Hallwaxx, die musikalische Leitung übernimmt Joe Pinkl. Neben Martin Weinek stehen außerdem noch nie KünstlerInnen Pippa Galli, Martin Oberhauser, Michelle Härle und Terry Chladt auf der Bühne.

Chaos, Drama und Humor in zwei Akten

Voller Wehmut muss Canio, der Chef einer Wandertheatertruppe erkennen, dass die Rolle des betrogenen Ehemannes, die er als Bajazzo so oft auf der Theaterbühne mimen muss – für ihn zur Wirklichkeit geworden ist: Als er entdeckt, dass seine Frau Nedda einen Geliebten hat, nehmen – während der abendlichen Aufführung – die Ereignisse eine dramatische Wendung. Im ersten Akt zieht Canio mit seiner Commedia-dell“arte-Truppe durchs Land und lädt in den Dörfern die jubelnde Menge zur Abendvorstellung ein, immer begleitet von einer ominösen Wahrsagerin. Innerhalb der Gruppe kriselt es und Canio ist von extremer Eifersucht geplagt. Nedda allerdings hält von Treue wenig und trifft sich heimlich mit ihrem Liebhaber Silvio.

Im zweiten Akt gibt es ein Spiel im Spiel und die Komödie beginnt. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Durch die Wiederholung des Betrugs in der Spielsituation entsteht eine Ausweglosigkeit – eine emotionale Endlosschleife – die Canio letztlich zum Mörder macht.

Tickets für die Komödie auf Schloss Tabor gibt es unter anderem online auf shop.schlosstabr.at/events.