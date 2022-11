30 Jahre im Wort: edition lex liszt 12 feierte Jubiläum

Werbung

In der Lisztgasse 12 in Oberwart, genau dort, wo 1992 das Gesetz (also das „lex“ im Verlagsnamen) geschrieben wurde, das die selbstbestimmte Veröffentlichung von kritischen wie literarischen Büchern sichern sollte – genau dort wurde wieder gefeiert, nichts weniger als der 30. Geburtstag!

Die Adresse ist als jene des Offenen Hauses Oberwart bekannt. Bekannt auch die Geschichte von Peter Wagners Buch in Deutsch und Rumänisch, „Lafnitz“, das niemand drucken konnte oder wollte. „Also haben wir selbst einen Verlag gegründet“, erzählt dessen Leiter Horst Horvath gerne, wie er mit Theatermacher Wagner und Max Wachter (der „Augustin“-Gründer ist ebenfalls kein Unbekannter) schließlich eben diese edition lex liszt 12 ins Leben rief. Bis zum heutigen Tag sind mehr als 360 Bücher von 212 Autorinnen und Autoren erschienen, dazu Tonträger und DVDs, immer eng mit der (Kunst-)Szene verbunden (die auf den Covers verewigt wird) und mit der burgenländischen Geschichte sowieso. Und wohlgemerkt mit allen Facetten der Geschichte, auch mit jenen, die im Rückblick sonst kaum so viel Erwähnung gefunden hätten.

Das OHO war nun der logische Schauplatz des großen 30er-Festes (wie auch schon beim 20er und früher); der Verlag tourte mit dem Jubiläum aber schon davor durchs Land, so wie man sonst eben unermüdlich unterwegs ist, um den (gerne auch jungen) Autorinnen und Autoren, Historikerinnen und Historikern und heimischen Bands nicht nur eine Plattform zu bieten, sondern vor allem Gehör zu verschaffen.

Das Sprungbrett in die Literaturszene

Das alles geht nicht ohne einem starken Team im Hintergrund: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – unter anderem Verlagsleitungs-Assistentin Michaela Kuich, Lektorin Annemarie Klinger und Büroleiterin Angela Farkas – dankte Verlagsleiter Horst Horvath beim Fest ebenso wie den Wegbegleitern und dem Verein „Freunde der edition lex liszt 12“.

Die Vortragenden an diesem Abend spiegelten die heurigen 30 (!) Publikationen im 30. Jahr wider, vom Kunstbuch über historische Fakten bis hin zur Reihe „Junge Literatur Burgenland“, dem Sprungbrett in die Szene. Mehr zum Programm auf www.lexliszt12.at